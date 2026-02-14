Silvino Bracho se rinde en elogios para Magallanes: "De esto se va a hablar por mucho tiempo"

Suscríbete a nuestros canales

La temporada 2025/26 es una que será totalmente inolvidable para el relevista zuliano Silvino Bracho. Con sus queridas Águilas del Zulia, logró convertirse en el cerrador con más juegos salvados en la historia de la franquicia, siendo pieza clave para la clasificación al Round Robin, y llevándose además el premio al Cerrador del Año.

Con este gran rendimiento, el relevista no solo fue tomado por Caribes de Anzoátegui para la Gran Final de la LVBP, sino que también se ganó una invitación de Navegantes del Magallanes para jugar la Serie de las Américas, torneo que se llevó a cabo por primera vez en nuestro territorio nacional.

El nivel de Silvino Bracho fue excelente durante el torneo internacional, e incluso se llevó el triunfo de la Final ante Colombia. Precisamente, luego de esta actuación, el marabino conversó en exclusiva con Meridiano, para hablar de su experiencia en la Serie de las Américas y además, para deshacerse en elogios hacia para el Magallanes por el año fantástico que tuvo la organización.

Silvino Bracho le "tira flores" al Magallanes

Lo primero de lo que habló Silvino Bracho fue del gran trabajo realizado por Magallanes, no solo en la Final, sino a lo largo de toda la zafra 2025/26. "Contento, el trabajo que hizo el equipo de Magallanes todo el año es un trabajo de admirar y de respetar. De esto se va a hablar por mucho tiempo y más de esta remontada en la Final. Ellos no descansaron y estaban optimistas de que podían voltear el juego y así lo lograron; nosotros nos enfocamos en aguantar el partido", comentó.

Por otro lado, el "Pupilo" también habló sobre el nivel de la Serie de las Américas, que lo sorprendió gratamente. "No hay que menospreciar a nadie, mira el juego que nos brindó Colombia. No hay enemigo pequeño, y el que está aquí es porque sabe competir. Fue una Serie bastante bonita y es algo que me voy a llevar a mi récord de logros, y la voy a tener conmigo porque fue bastante maravillosa", dijo Bracho.

Además, para cerrar, Silvino Bracho no quiso olvidarse de su fiel afición zuliana, a la que le dedicó unas hermosas palabras. "Mi gente bella del Zulia, saben que hay Silvino para rato. Trato de hacer todo lo posible para mantenerme saludable. De todo corazón, siempre todo lo que hago es para competir por ustedes", sentenció.