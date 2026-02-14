Tucupita Marcano nunca dudó de la remontada magallanera. "Fue lo que nos enseñó Yadier"

Suscríbete a nuestros canales

Si hablamos de grandes figuras del Navegantes del Magallanes en la temporada 2025/26, el nombre de Tucupita Marcano aparece sin duda como uno de los primeros que debe ser mencionado. Gracias a su polivalencia defensiva, y a su oportuna ofensiva, el jugador se convirtió en pieza clave y en uno de los favoritos de la afición turca.

En la Final de la Serie de las Américas 2026, ante Caimanes de Barranquilla de Colombia, el toletero tuvo un día difícil, al poncharse en tres ocasiones. Sin embargo, el nivel de Marcano ha sido tan alto que, incluso en una noche mala, logró anotarse un sencillo que trajo una de las 10 carreras venezolanas, lo que habla de la consistencia que tiene con el madero.

Luego de que Venezuela concretara su magnífica remontada, Tucupita Marcano conversó en exclusiva con Meridiano y habló de la inquebrantable mentalidad magallanera, esa que ayudó a la "Nave" a remontar en tantas ocasiones durante todo el año.

Tucupita Marcano destaca el legado del "Marciano"

Magallanes llegó a estar 9-1 abajo en el score ante Colombia, pero a pesar de eso, Tucupita Marcano afirma que la confianza jamás desapareció, gracias a la mentalidad que Yadier Molina le inculcó a este grupo. "De verdad no nos preocupamos. Las cosas no estaban saliendo, pero este equipo sabe venir de atrás. Fue lo que nos enseñó Yadier (Molina), a ganar, que siempre tenemos que pelear y sudar la camiseta hasta lo último", explicó.

Si bien no fue su mejor noche, el toletero criollo disfrutó al máximo de una noche que, sin duda alguna, fue histórica. "Salí a hacer buenos contactos. No tuve buena noche, pero lo importante es que conseguimos la victoria, que los muchachos pusieron su granito de arena. Esto es para esa afición que siempre estuvo con nosotros", comentó.

Por último, Tucupita Marcano no se olvidó de también darle crédito a César Izturis, quien se encargó de dirigir a los turcos en la Serie de las Américas. "Yadier fue parte clave de esto, e Izturis de verdad que fue muy profesional. Cada integrante que llega al Magallanes se integra de gran manera".