Serie de Las Américas: ¡El Tipo! Rougner Odor se alza con el premio MVP

Los Navegantes del Magallanes volvieron a hacer de las suyas, esta vez en la Serie de Las Américas, tras proclamarse campeón, siendo liderados nuevamente por su bateador más consistente durante toda temporada 2025-2026, Rougner Odor, quien vio premiada su sobresaliente actuación en el torneo siendo galardonado Jugador Más Valioso.

Los representantes de Venezuela remontaron de manera increíble un déficit, para acabar superando 10 carreras por 9 a Colombia y quien comenzó esa reacción fue justamente el "Tipo", en un encuentro en el que se fue para la calle en un par de ocasiones.

Rougner Odor comandó la ofensiva de Magallanes:

No obstante, Odor no destacó solamente en el juego decisivo, debido a que en el acumulado del evento sumó cuatro batazos de cuatro esquinas, incluyendo un grand slam contra la selección de Cuba en la primera ronda.

Además, el ex grandeliga cerró la competición con nueve rayitas impulsadas: seis en la primera ronda, una en la semifinal y dos en la final. Sin duda alguna, Odor fue un líder durante la zafra 2025-2026 en general, para los "Eléctricos" y es una gran manera de ser reconocido en el primer título de Venezuela en la Serie de Las Américas.