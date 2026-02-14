SERIE DE LAS AMÉRICAS

Serie de Las Américas: ¡El Tipo! Rougner Odor se alza con el premio MVP

El "Tipo" despachó un par de vuelacercas en la Gran Final contra Colombia 

Por

Neyken Vegas
Sabado, 14 de febrero de 2026 a las 12:21 am
Serie de Las Américas: ¡El Tipo! Rougner Odor se alza con el premio MVP
FOTO: CORTESÍA
Suscríbete a nuestros canales

Los Navegantes del Magallanes volvieron a hacer de las suyas, esta vez en la Serie de Las Américas, tras proclamarse campeón, siendo liderados nuevamente por su bateador más consistente durante toda temporada 2025-2026, Rougner Odor, quien vio premiada su sobresaliente actuación en el torneo siendo galardonado Jugador Más Valioso.

NOTAS RELACIONADAS

Los representantes de Venezuela remontaron de manera increíble un déficit, para acabar superando 10 carreras por 9 a Colombia y quien comenzó esa reacción fue justamente el "Tipo", en un encuentro en el que se fue para la calle en un par de ocasiones.

Rougner Odor comandó la ofensiva de Magallanes:

No obstante, Odor no destacó solamente en el juego decisivo, debido a que en el acumulado del evento sumó cuatro batazos de cuatro esquinas, incluyendo un grand slam contra la selección de Cuba en la primera ronda.

Además, el ex grandeliga cerró la competición con nueve rayitas impulsadas: seis en la primera ronda, una en la semifinal y dos en la final. Sin duda alguna, Odor fue un líder durante la zafra 2025-2026 en general, para los "Eléctricos" y es una gran manera de ser reconocido en el primer título de Venezuela en la Serie de Las Américas.

 

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Estados Unidos Miguel Cabrera Hipismo La Rinconada
Sabado 14 de Febrero de 2026
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Beisbol