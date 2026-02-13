Hijo de Gaby Espino cumplió 14 años y así de grande está: "Creció mucho"

Suscríbete a nuestros canales

Nickolas, es el hijo de los actores Gaby Espino y Jencarlos Canela, quien el jueves 12 de febrero sopló la vela número 14 de cumpleaños. El jovencito ha crecido muchísimo, teniendo enorme parecido a su progenitor, con quien Gaby hizo la popular novela “Más sabe el diablo” en el año 2009.

Gaby felicita a su hijo

Gaby no dudo en utilizar sus historias de Instagram para mostrar los momentos más lindos de su hijo de bebé, y de lo grande que está teniendo enorme parecido a su papá, intérprete de grandes éxitos como “Amor quédate” y “Mi corazón insiste”.

La empresaria que lleva con gran éxito su proyecto Farmasi, resaltó el infinito amor que siente por su segundo hijo, y lo entregado que es para el deporte.

“Este bebé hoy cumple 14 añitos. Te amo con mi vida. Ya creció mucho”, escribió Espino en su perfil de la camarita, en la que acumula 14 millones de seguidores, que no dudaron en reaccionar a las imágenes.

La criolla en los últimos días ha estado muy nostálgica por lo grande de sus hijos, Oriana Lander, la mayor, está próxima a cumplir 18 añitos y de entrar a la universidad, dejando el hogar que con amor ha construido con su madre y hermano.

Hermana orgullosa

Oriana, fruto de la relación que vivió Gaby con el también actor Cristóbal Lander, felicitó a su hermanito por su vuelta al sol.

“No puedo creer que mi mejor amigo tiene 14. Te quiero mucho Nick. Feliz cumpleaños”, escribió.

El nacido el 12 de febrero del 2012, en Miami, Florida, siempre ha contado con el apoyo de sus famosos padres, quienes se han juntado en cumpleaños, fiestas, graduaciones y Navidad, para estar con Nickolas.