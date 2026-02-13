Jon Aramburu y Yangel Herrera listos para enfrentar al Real Madrid

Suscríbete a nuestros canales

La Real Sociedad viaja a la capital española con el objetivo de asaltar el Estadio Santiago Bernabéu. Sin embargo, para el público venezolano, este duelo tiene un incentivo extra.

El conjunto "txuri-urdin" ha confirmado su convocatoria para enfrentar al Real Madrid este fin de semana, y en la nómina destacan dos nombres propios de la selección nacional de Venezuela: Jon Aramburu y Yangel Herrera.

El "Búfalo" contra las estrellas

Todas las miradas estarán puestas en Jon Aramburu. El defensor venezolano se ha consolidado como una pieza de garantías en el esquema de la Real, y su inicio de 2026 está siendo, sencillamente, espectacular.

El "Búfalo" tiene ante sí la que posiblemente sea la prueba más difícil del fútbol en la actualidad: marcar a Kylian Mbappé y Vinícius Jr. El cuerpo técnico donostiarra confía plenamente en la capacidad de anticipación y la intensidad del criollo para frenar las incursiones por banda de los astros merengues.

De su éxito en estos duelos individuales dependerán gran parte de las opciones de los vascos para puntuar en Chamartín.

Regreso progresivo de Yangel

La otra gran noticia para la delegación venezolana es la presencia de Yangel Herrera. El mediocentro está regresando poco a poco a la dinámica competitiva tras haber superado una lesión que lo mantuvo alejado de las canchas.

Aunque todavía está recuperando su mejor ritmo físico, su jerarquía en la medular es indiscutible. Se espera que inicie el encuentro desde el banquillo, perfilándose como un cambio de lujo para el segundo tiempo.

Dependiendo de cómo se desarrolle el partido y de la necesidad de control o equilibrio en el centro del campo, el técnico podría darle minutos clave para terminar de sellar su puesta a punto.