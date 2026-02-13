LVBP: Leones del Caracas anuncia la salida de Luis Sojo y busca nuevo gerente deportivo

Suscríbete a nuestros canales

Es oficial. Este viernes 13 de febrero, Leones del Caracas confirmó la salida del gerente deportivo del equipo, Luis Sojo, luego de un año en el cargo. La noticia ya había sido adelantada hace unos días por Juan Cristóbal Coronil, gerente general de los melenudos, en una entrevista con el colega Jesús Ponte, pero ya fue anunciada oficialmente.

De esta manera, Leones del Caracas vuelve al mercado de la gerencia deportiva de Venezuela y le termina de dar un giro de 180 grados a su proyecto para la venidera zafra, proceso que ya había iniciado con el anuncio de la salida del manager, José Alguacil, quien tampoco continuará con los melenudos.

Sojo se va de Leones

Luis Sojo llegó a la gerencia deportiva de Leones del Caracas el pasado 20 de mayo de 2025, para asumir el cargo que venía siendo ocupado por Víctor Gárate en las zafras anteriores.

Bajo su gerencia, Caracas solo realizó par de cambios: Moisés Gómez por Francisco Arcia (enviado a Bravos) y Anthony Vizcaya por Yohander Méndez (enviado a Magallanes). Leones culminó la temporada en el último lugar de la tabla de posiciones, con tan solo 24 triunfos y 32 derrotas, para cerrar una zafra realmente difícil.