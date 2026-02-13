El adiós a Atilio “Tilique” Martínez, un apasionado de los caballos y el beisbol

Suscríbete a nuestros canales

En horas de la noche de este jueves 12 de febrero, la noticia del repentino deceso de Atilio “Tilique” Martínez, llegó a las redes sociales. El conocido comentarista, locutor y entusiasta seguidor del deporte, falleció a los 60 años de edad.

Nacido un 7 de septiembre de 1966 en Caracas, “Tilique”, graduado de Publicidad y Mercadeo, y también de locutor en 1985, tuvo sus inicios en la radio venezolana a través de distintas emisoras como Radio Capital 710 AM. Su contacto permanente con la actividad hípíca, se remonta a la década de 1980.

Los primeros pininos el mundo de las carreras de caballos fue de la mano de Virgilio Decán (Aly Khan) y del reconocido pronosticador Gumersindo Villasana, quienes lo invitaron para que tuviera sus prácticas en la transmisión interna del circuito cerrado del hipódromo La Rinconada. De allí desarrolló su carrera y en los últimos años generó contenido para sus diferentes cuentas en redes sociales. Tuvo el récord de cubrir por 10 ediciones la Pegasus World Cup Invitational (G1), una de las emblemáticas pruebas del hipismo en el estado de Florida.

La pasión de Atilio Martínez por la hípica también la llevó al mundo del béisbol, donde dedicó también parte de su vida a seguir la pelota nacional y extranjera. La cercanía con los beisbolistas y figuras de los medios de comunicación, lo hizo ser apreciado en el medio, por su buen ánimo y energía, el apoyo a las nuevas generaciones de periodistas y esa permanente mano amiga al trabajo de los amigos.

Adicional a ello, Martínez fue también coleccionista de souvenirs y cromos (barajitas) dedicadas a figuras del deporte nacional.

La inesperada muerte de “Tilique” causó las más sentidas expresiones en diferentes redes sociales por parte de reconocidas figuras de la locución y el periodismo deportivo como Mari Montes, Alfonso Alvarez Díaz, Juan Carlos “El Caribe” Palma, Pascual Artiles, Juan Andrés Daza, entre muchísimos otras personalidades del turf venezolano (propietarios, criadores, narradores, comentaristas, entre otros).

Desde la fuente hípica de Meridiano, envíamos nuestras sentidas palabras de condolencia para toda la familia y amigos de quien fuese un hípico confeso y sumamente amante de los caballos y el beisbol, dos de las disciplinas favoritas de los venezolanos. Paz a su alma.