Carolina Herrera captada muy incómoda en Nueva York

Un momento familiar único es lo que vivió la diseñadora venezolana Carolina Herrera en Nueva York. La caraqueña de 87 años fue captada por los medios y fotógrafos en la salida al desfile de moda de su marca, luciendo muy elegante en la compañía de sus nietos.

Carolina en Nueva York

En redes sociales corren videos del momento que la empresaria aparece con su icónico look de cabello y con un ajustado vestuario en color negro.

Sin embargo, en el video se muestra el momento que la criolla que vive entre Estados Unidos y España, está incómoda por la cantidad de fotógrafos que estaban alrededor captando como sus nietos Magnus y Gerrit, la acompañaban al carro.

En un momento del clip la experta en moda, que impuso un modelo clásico de la camisa blanca en el mundo, rechazó a los fotógrafos, diciendo: “No más fotos”.

Internautas respaldaron la actitud de Herrera en la semana de moda del NYFW, para su colección Otoño‑Invierno 2026/2027, diseñada por Wes Gordon, director creativo de la casa desde 2018.

Comentarios

“Ella siempre ha dicho que no da fotos selfies y la gente empeñada en las selfies. Hay que respetar un poco”, “Y es que Carolina no hace selfies”, son algunas de las opiniones.

Los jovencitos que estaban con Carolina, eran sus nietos Magnus y Gerrit, hijos de Patricia Cristina.

También estuvo presente Olimpia Báez, hija de Carolina Adriana, quien podría ser la heredera natural de la famosa marca de modas.