Astrid Carolina Herrera celebra nuevo proyecto en su carrera ¡Felicidades!

La Miss Mundo 1984 y actriz venezolana Astrid Carolina Herrera, se encuentra viviendo momentos de mucha emoción por un nuevo proyecto en la radio. La belleza compartió en su perfil de Instagram la gran noticia, con una fotografía muy sonriente y llena de energía.

Nuevo proyecto de Astrid

Fue el domingo 9 de noviembre que Astrid reveló que es parte emisora de radio Ranking 100. 7FM, con un programa que lleva por nombre “Despertar con Ranking”, en el horario de seis a ocho de la mañana, y de lunes a viernes.

Un espacio que tiene llena de felicidad a la artista quien protagonizó hace años la exitosa novela “La mujer de Judas”, en Radio Caracas Televisión.

“Saludos mi gente hermosa, no les había comentado oficialmente ya empecé en la radio. Me han dado un recibimiento muy caluroso. El cariño y apoyo de ustedes siempre ha sido fundamental en cualquier trabajo”, escribió en Instagram la belleza mundial.

En este sentido, hizo un llamado al público en unirse en las mañanas para escuchar el programa que estará cargado de muchas historias, cultura, liderazgo, inspiración y lo mejor de la actualidad.

La publicación despertó mensajes de felicitaciones de internautas para la artista.

Más vigente que nunca

Herrera se mantiene estable en su carrera profesional en Venezuela, no solo en la radio, sino también con sus populares obras de teatros como “Súper mamá” y “Lo que no te dijeron del sexo”.

Además, lleva con orgullo y entrega su rol de madre de una hermosa pequeñita llamada Miranda Carolina.