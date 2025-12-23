Felices fiestas y ojo al futuro: Ismael Martínez revela sus fuertes carta para la temporada hípica 2026

Suscríbete a nuestros canales

Ismael Martínez constituye una de las figuras esenciales que desarrolla su labor en el hipódromo La Rinconada. El entrenador sabe más que nadie lo que significa trabajar con constancia, esfuerzo y dedicación. Consciente de que no tuvo un buen inicio de año, Martínez nunca perdió la calma, pues mantuvo un ritmo de trabajo incansable, convencido de que, con la ayuda de Dios, llegarían nuevas oportunidades.

Martínez fue capaz de reponerse de un traspié normal, una situación que todo profesional del hipismo atraviesa en su carrera. Luego de un comienzo lento, las victorias para su stab comenzaron a llegar. Con el arribo de los triunfos, la caballada aumentó de forma considerable al punto de que, hasta la fecha, el entrenador cuenta con un total de 30 ejemplares bajo su cuidado, lo que habla de la confianza que depositan los propietarios en su manejo.

Balance de 2025 y Mirada al Futuro: La Rinconada

Como es costumbre, el equipo de Meridiano Web realiza un breve resumen de lo acontecido durante el 2025 y aprovecha la ocasión para hablar con diferentes profesionales. El objetivo es que ellos mismos den sus impresiones sobre lo alcanzado durante el año y expliquen cómo preparan el 2026.

Ismael Martínez, un consecuente colaborador con este equipo, no dudó en hablar y responder a las preguntas realizadas. Primero, el entrenador dedicó unas palabras a la fanaticada:

"Primeramente, quiero saludar a la afición hípica, desearle un feliz año 2025 y próspero 2026."

El mensaje de Martínez proyecta optimismo. El entrenador concluye un año de superación y ahora enfoca toda su atención en la temporada venidera, donde espera cosechar grandes resultados con su robusta cuadra.

Tras culminar una nueva temporada, ¿Cómo evalúa la campaña 2025 y cuál es su balance personal y profesional de los resultados obtenidos?

-El balance es sumamente positivo. Me siento muy satisfecho con la campaña en general y, en especial, con el sólido cierre que logramos en este 2025. Mi agradecimiento es profundo hacia el Stud “San Manuelito” por la confianza que me brindaron para trabajar con sus ejemplares. Cerramos una temporada muy competitiva, donde conseguimos consolidar una campaña que, a mi juicio, superó con creces las expectativas iniciales.

Si se analizan las victorias de la temporada 2025, ¿Cuál considera la más significativa o la que dejó las mejores proyecciones para el futuro, y por qué?

Si tengo que elegir la victoria más trascendental del año, debo mencionar dos ejemplares que me llenaron de optimismo:

1. High Control (Debut Prometedor): Sin lugar a dudas, el debut de High Control fue espectacular. Corrió el 24 de agosto en la última de la jornada, en 1.300 metros. A pesar de que no tuvo un buen salto inicial, fue capaz de reaccionar rápidamente para tomar la punta y ganar de manera absolutamente contundente. Este caballo importado demostró una calidad excepcional. Estoy convencido de que, en 2026, tras realizar sus pruebas públicas, exhibirá todo su potencial y será una figura clave de la cuadra.

2. Jenifer Daniela (Victoria de Clase): Otra carrera que me impresionó fue la de Jenifer Daniela, la hija de Manchester, con la monta de Sonny León. Esta castaña de tres años afrontó un aumento de distancia el 26 de octubre. Luchó la carrera palmo a palmo y, al final, demostró su enorme clase y garra para imponerse con un buen crono de 1:26.61 para los 1.400 metros. Esto me hace pensar que estamos en presencia de una corredora excelente con gran proyección.

El hipódromo de La Rinconada clausuró su temporada con una jornada estelar y el regreso de las carreras nocturnas. Si bien usted no logró visitar el círculo de ganadores, ¿Qué ejemplar de su cuadra le dejó la mejor impresión en esa cita, especialmente en el contexto de las grandes pruebas disputadas?

La verdad es que la jornada de cierre fue espectacular. Quiero aprovechar para felicitar a las autoridades hípicas por la excelente organización y por el gran ambiente que generó el regreso de las carreras nocturnas.

Si bien la victoria no se pudo concretar, el desempeño del ejemplar Niño del Cielo en el XX Clásico “Cañonero” (GI), disputado en 1.100 metros, me dejó una grata y profunda impresión. Tuvo un inconveniente en el momento de la partida; no logró el brinco esperado y eso comprometió su posición. Pese a ese contratiempo inicial, fue capaz de descontar y terminar en un meritorio segundo lugar. Esto ratifica su calidad y demuestra que con una partida limpia, habría luchado el triunfo de manera directa. Fue una carrera excelente de su parte.