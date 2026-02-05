Pronósticos La Rinconada: ¿Podrá está yegua romper el "maleficio del 7" en el 5y6? Aquí te lo contamos

Suscríbete a nuestros canales

Todo se encuentra listo en el óvalo de Coche para la sexta reunión del año. Este domingo 8 de febrero, la arena caraqueña vibrará con una cartelera de 11 competencias, teniendo como plato fuerte una Condicional Especial para yeguas nacionales e importadas. El ambiente es inmejorable: El 5y6 nacional llega en un momento estelar, respaldado por cifras récord de sellado que garantizan, una vez más, dividendos capaces de cambiar la vida de cualquier apostador.

Numerología Hípica: ¿Podrá el número "7" romper el maleficio?

En el turf, los números hablan. Para muchos, la estadística es la brújula definitiva antes de sellar el cuadro de las mayorías. En esta ocasión, la lupa se posa sobre la quinta válida, donde se disputará la prueba central que es la condicional especial en distancia de una milla (1.600 metros).

La atención se centra en la importada She A Baddie (7). La pupila del Stud Yellowstone, que será conducida por el inspirado jinete falconiano Robert Capriles y presentada por Carlos Luis Uzcátegui, reaparece tras 56 días de descanso. Aunque llega con el rótulo de "primera favorita" de la prestigiosa revista Gaceta Hípica, tendrá que luchar contra una curiosa racha adversa.

El dato: El número 7 no cruza la meta en ganancia en una quinta válida desde el 20 de octubre de 2024, cuando casualmente lo hizo el ejemplar My Father Antonio.

Una cita con la historia y el dividendo

Este domingo, la cincoañera norteamericana saltará a la pista con un doble objetivo: ratificar su condición de estrella en la Condicional Especial y romper la sequía numérica que ha mantenido a los apostadores en vilo.

Para quienes buscan la base del 5y6, She A Baddie representa el equilibrio perfecto entre la clase de una importada y el desafío de la estadística ¿Logrará Capriles romper el celofán del número 7 o seguirá vigente la racha para los buscadores de batacazos? La respuesta está en la pista.