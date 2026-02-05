Argentina anuncia roster plagada de venezolanos para Serie de las Américas

Suscríbete a nuestros canales

Argentina, representado por el Club DAOM de Buenos Aires, será uno de los equipos que buscarán dar la estocada en la segunda edición de la Serie de Las Américas, que inicia este jueves 5 de febrero desde el Monumental Simón Bolívar de La Rinconada. Precisamente, los albicelestes serán los encargados de inaugurar el certamen contra Curazao a las 1:30 de la tarde.

Los argentinos han anunciado su roster para el torneo que se celebrará en la Gran Caracas. Este equipo contará con una destacada presencia de jugadores venezolanos, con 10 de ellos integrando la nómina del conjunto albiceleste. Entre los lanzadores más destacados de la lista figuran Luis González, Yaferson López, Sergio España, Álvaro Galindo, Carlos Parra y Robinson Maestre, quienes lideran la rotación de la novena.

Además de ellos, en el grupo de peloteros de campo, se incluyen a Anderson Roldán, Ángel Rojas, Alejandro Perdomo y Danyer Sanabria, quien se perfila como una de las principales figuras de la selección argentina para la competición. En el este caso de Saabria, cuenta con pasada en la Liga Mayor del béisbol profesional y es ficha de Tigres de Aragua en la LVBP.

Roster oficial de Argentina para Serie de las Américas

Lanzadores:

Lucas Ramón

Federico Robles

Luis González

Juan Ignacio Borras

Junior Cerda

Kevin Riello

Lucas Rementería

Yaferson López

Sergio España

Álvaro Galindo

Franco Pérez

Carlos Parra

Robinson Maestre

Jugadores de cuadro interior:

Jacinto Cipriota

Sebastián Fontana

Agustín Tissera

Exequiel Talevi

Nicolás Alvarado

Anderson Roldán

Ángel Rojas

Jardineros:

Agustín Figueras

Pedro Amma

Alejandro Perdomo

Julián Pedrouzo

Danyer Sanabria

Receptores: