Eugenio Suárez resalta entre los 10 mejores antesalistas de la MLB, ¿Está Maikel García?

Siguen saliendo a relucir los mejores peloteros por posición, según los analistas de las Grandes Ligas y los venezolanos, siguen sobresaliendo. En esta ocasión, Eugenio Suárez es quien está dando de que hablar en el top 10 de los antesalistas con mejor performance actualmente.

"Geno" viene de su mejor temporada a nivel ofensivo con 49 vuelacercas y 119 carreras remolcadas. Además, las expectativas son bastante altas en su regreso a los Rojos de Cincinnati. Por esa razón, el experimentado criollo fue incluido entre los mejores tercera base de ambos circuitos.

Top 10 de mejores antesalistas según la MLB:

José Ramírez Max Muncy Alex Bregman Matt Chapman Manny Machado Junior Caminero Bo Bichette Isaac Paredes Eugenio Suárez Austin Riley.

¿Qué pasó con Maikel García?

Aunque esta es una lista de actualidad, la interrogante es ¿Por qué no aparece Maikel García?, Eso a pesar de haber ganado el Guante de Oro y también registrar su mejor temporada a nivel ofensivo en su corta carrera.

El "Barrendero" fue líder en hits (170) entre los antesalistas, igualmente en dobles (39), ostentó un WAR de 5.8 y estuvo dentro del top 7 en la mayoría de los renglones, exceptuando el de cuadrangulares, lo que deja claro que la mayoría de sus estadísticas fueron superiores en comparación a varios de los que sí fueron incluidos dentro del top 10.

¿Maikel García dice presente en el top 10 de antesalistas de los fans?

Lo más curioso, es que dentro del top 10 de los aficionados (por medio de una votación), Maikel fue tomado en cuenta entre los mejores tercera base, pero Eugenio Suárez no fue incluido.