Dominio de la Vinotinto femenina en el Sudamericano sub-20 y estos fueron sus goles

No hay mejor debut que con una victoria, y este miércoles 4 de febrero la selección de Venezuela comenzó su andar por el Grupo A del Sudamericano Sub-20 femenino de gran forma, mientras que Paraguay, la otra integrante de la zona y anfitriona de la competición, no decepcionó en el arranque a sus aficionados.

La Vinotinto femeina se impuso por un contundente marcador de de 2-0 Uruguay para ubicarse en el segundo lugar de la tabla de posiciones del Grupo A por diferencia de goles. El partido se disputó en el estadio Emiliano Ghezzi de la ciudad de Asunción, escenario donde la delantera venezolana Génesis Hernández anotó de cabeza, en el minuto 7, el primer gol del campeonato suramericano.

Cuatro minutos después, la artillera completó la hazaña con un doblete que puso en ventaja a la Vinotinto durante el primer tiempo. La arquera uruguaya Romina Olmedo impidió el tercer gol de Venezuela al despejar remates de Francelis Graterol y Karlis Durán.

Ahora las dirigidas por Ángel Hualde descansarán en la segunda jornada del torneo, y las chicas de la Vinotinto volverán a la acción en la fecha tres que se disputará el día 8 de febrero a las 5:00 pm hora de Caracas, contra su similar de Colombia en el estadio Luis Alfonso Giagni de la ciudad de Villa Elisa.

Paraguay manda en casa

La atacante Pamela Viillalba dirigió la goleada de Paraguy de 4-0 sobre Chile en el estadio Luis Alfonso Giagni de la ciudad de Villa Elisa, junto a sus compañeras Maite Mussi y Claudia Martínez que completaron la victoria con un tanto cada una. El resultado le permite al conjunto local afianzarse de arranque en la cima del Grupo A.

El jueves comienzan los duelos del Grupo B

El Grupo B está integrado por Brasil, Argentina, Perú, Ecuador y Bolivia. Las primeras en enfrentarse serán las selecciones de Bolivia y Perú, que jugarán en simultáneo al partido entre Brasil y Ecuador. Argentina estará libre hasta el sábado 7 de febrero cuando se estrene ante Ecuador. El mismo día se medirán Bolivia y Brasil.