LVBP: Hernán Pérez y una temporada histórica con Caribes de Anzoátegui

Suscríbete a nuestros canales

La temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) quedará marcada en los libros de historia como el año de la redención absoluta para Hernán Pérez. Tras superar una complicada lesión en el hombro que limitó su accionar en la zafra anterior, el oriundo de Villa de Cura regresó al diamante no solo para jugar, sino para dominar cada una de las instancias del campeonato con el uniforme de Caribes de Anzoátegui.

Su desempeño ha sido tan dominante que se alzó con los galardones de Regreso del Año y Productor del Año, consolidándose como la pieza angular de "La Tribu" en su camino hacia la lucha por el título. A continuación, analizamos cómo Pérez destrozó el pitcheo rival en cada etapa del torneo.

Un dominio absoluto en la Ronda Regular

Desde el primer día de la temporada, Hernán Pérez demostró que los problemas físicos eran cosa del pasado. En la fase eliminatoria, el utility registró un sólido promedio de bateo de .313, producto de 71 imparables en 272 turnos oficiales. Su capacidad para producir fue su sello distintivo, liderando la liga con 52 carreras impulsadas (tope en su carrera) y anotando en 42 ocasiones (tope).

El poder también estuvo presente en su madero al despachar nueve cuadrangulares, estableciendo topes personales en su carrera de 14 campañas en la pelota invernal venezolana. Con un OPS de .863, Pérez no solo fue un bateador oportuno, sino una pesadilla para los rivales.

La madurez del Round Robin

Cuando la presión aumentó en el Todos contra Todos, la figura de Pérez se agigantó. En esta instancia, su promedio subió a .314 en 70 turnos, conectando 22 hits. Lo más impresionante de su actuación en el Round Robin fue su capacidad para mantener la bola en juego y negociar boletos, lo que disparó su OPS a un brillante .948.

Durante los 16 juegos de la semifinal, sumó cuatro vuelacercas y 11 remolcadas, siendo el líder espiritual y ofensivo de un equipo de Caribes que supo navegar contra los pronósticos para inscribir su nombre en la Gran Final. Su experiencia en Grandes Ligas y su versatilidad defensiva fueron el complemento perfecto para un bateo que nunca se enfrió.

El éxtasis ofensivo de Hernán Pérez

Si la ronda regular fue excelente y el Round Robin notable, lo hecho por Hernán Pérez en la Gran Final contra los Navegantes del Magallanes raya en lo extraordinario. En la instancia definitiva, el aragüeño elevó su nivel a estratos nunca vistos, bateando para un astronómico .414.

En apenas 29 turnos, Pérez conectó 12 hits, incluyendo tres cuadrangulares (los únicos tres que dio su equipo) y seis carreras impulsadas. Su OPS en la final alcanzó la cifra de 1.211, demostrando que es un pelotero nacido para los momentos de máxima exigencia. Cada vez que "La Tribu" necesitó un batazo para decir presente en el compromiso, el número 21 estuvo allí para responder con autoridad.

Sin duda, la campaña 2025-2026 representa el segundo aire en la carrera de un Hernán Pérez que, a sus 34 años, sigue demostrando por qué es considerado uno de los jugadores más completos y valiosos que ha pasado por la LVBP en la última década.