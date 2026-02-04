¿Quieres asegurar tu cuadrito? Aquí te ratificamos el "video" que jinete y entrenador aseguran para el domingo

Suscríbete a nuestros canales

La cuenta regresiva ha comenzado para la sexta reunión de carreras en el hipódromo La Rinconada, que se llevará a cabo en pocos días. La fanaticada espera ansiosa un espectáculo repleto de emoción con 11 competencias que iniciarán a la 1:25 p.m.

¡Atención apostadores! Ponemos la lupa sobre un caballo cuya campaña reciente no refleja su verdadera calidad por los inconvenientes sufridos. Libre de contratiempos, este ejemplar asoma como una sorpresa mayúscula capaz de tumbar la mayoría de los cuadros en La Rinconada.

Segunda válida Video Gratis Dividendo La Rinconada

La séptima carrera del programa marca la segunda válida del juego del 5y6. Hasta el momento, la nómina consta de 11 participantes. Aunque para un sector de la cátedra el ejemplar El Gran Barlovento tiene el triunfo asegurado, el análisis detallado de la competencia sugiere precaución.

Por el puesto de pista cuatro destaca el tordillo de cuatro años White Arrow. En su más reciente actuación del pasado 25 de enero, bajo la conducción del aprendiz Winder Veliz, el ejemplar enfrentó múltiples contratiempos. Desde el inicio de las acciones, el caballo no tuvo el mejor brinco al punto de que el jinete sale sentado, lo que relegó al purasangre al antepenúltimo lugar.

La recuperación fue notable. Al inicio de la curva final, Veliz buscó la baranda interna e inició un avance sólido. Sin embargo, el ejemplar Magnum (conducido por Kelvin Aray) obstaculizó su línea de carrera, lo que obligó al tordillo a abandonar los palos. Pese a este nuevo inconveniente, White Arrow mantuvo el empuje en los metros finales y arribó en el quinto puesto, a tan solo cuatro cuerpos y medio del ganador Counsellor.

Entrevista Previa: Nuevo Jinete Entrenador La Rinconada

Cabe destacar que como todos los miércoles el equipo de Meridiano Web entrevisto tanto a José Alejandro Rivero como a Luis Peraza la yunta en esta ocasión de White Arrow y ambos coincidieron que era un auténtico video dominical.

Dicho ejemplar, pertenece al Stud “King of Kings” nacido y criado en el Haras Urama y que hasta el momento cuenta con cinco actuaciones para cero triunfos.