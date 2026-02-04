Todo lo que debes saber sobre Príncipe Vegeta de parte de su entrenador José Gregorio Rodríguez

Suscríbete a nuestros canales

Sin duda, las carreras de purasangres son el epicentro de una pasión que desafía la lógica. No es solo el estruendo de los cascos contra la arena de La Rinconada, sino la coreografía perfecta entre el jinete y el ejemplar lo que convierte cada partida en un drama de milésimas de segundo.

En este deporte, donde la nobleza del animal se funde con la adrenalina del apostador, la gloria y el asombro caminan siempre de la mano.

José Gregorio Rodríguez: Príncipe Vegeta 5y6 R06 La Rinconada

La mañana de este miércoles 04 de febrero, el preparador José Gregorio Rodríguez conversó en entrevista para Meridiano Web desde los espacios del óvalo caraqueño su único ejemplar presentado para la jornada del 5y6 dominical de la reunión número 06, a realizarse el día domingo 08 de febrero.

Entrenador primeramente agradecido por la entrevista. En esta ocasión presenta a su único ejemplar. Se trata de Príncipe Vegeta para la séptima competencia, segunda válida para el juego del 5y6 Nacional, con la monta del destacado jinete Hemirxon Medina ¿Cómo estuvo su preparación?

-Si, efectivamente presente a mi único ejemplar que reaparece luego de 238 días sin correr. Anda muy bien y va a dar un espectáculo. No lo olviden. Si quiere acompañarlo con otro favorito, lo pueden hacer, pero mi caballo anda muy bien y repito no se olviden de él.

Un gran saludo y vamos a sellar el 5y6.