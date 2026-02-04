Mucha expectativa: El reporte de pista que pone al importado Gran Yaco como el caballo a ganar este domingo

Suscríbete a nuestros canales

Desde los espacios de la pista del hipódromo La Rinconada, el entrenador profesional Noel Kucich estuvo presente en la jornada de ajustes este miércoles 04 de febrero, y es uno de los protagonistas para la sexta reunión, a realizarse el día domingo 08 de febrero en el mencionado óvalo caraqueño.

Para esta oportunidad, Kucich fue entrevistado por el equipo de Meridiano Web, a fin de dar a conocer los detalles de su único ejemplar presentado para la primera carrera, pues viene a reaparecer luego de 56 días sin correr y se estrena en su cuadra. Se trata del importado Gran Yaco (USA).

La última actuación pública del norteamericano fue en el primer Clásico Internacional Junior Alvarado (GI) el día 14 de diciembre. En aquella prueba, Gran Yaco llegó tercero a 5 3/4 cuerpos del también ganador importado Special Element (USA).

Noel Kucich: Entrevista en vivo Gran Yaco R06 La Rinconada

Saludos entrenador, muchas gracias por la entrevista. Tendrá a un solo ejemplar presentado para la primera del programa de la reunión número 06, se trata del importado Gran Yaco (USA) que reaparece luego de 49 días sin correr y contará con la conducción del jinete Yoelbis González, además de estrenarse en su cuadra ¿Qué nos puedes comentar para nuestros lectores de Meridiano Web?

-Un caballo que vuelve a su lote, en está oportunidad para ganadores de dos y tres. Anda en mejores condiciones. El sábado briseó bastante bien. Creo que, con un poco de suerte, el caballo debería responder a su ejercicio y va a ganar su competencia. Se lo indico como regalito para este día domingo y esperemos ganar esta carrera.