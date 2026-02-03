La Old School Reggaetón Vol. 2 está próxima a anunciar buenas noticias

Suscríbete a nuestros canales

La Old School Reggaetón Vol. 2 llega al Estadio Monumental tras una exitoso primera edición. Las consolidadas productoras le ofrecerán al público una experiencia de talla internacional, pero con sello venezolano. Y, esta vez, resaltando las oportunidades de mejoras que implementarán en el tan esperado show.

“Para esta segunda edición realizamos mejoras concretas como asientos numerados para mayor comodidad, concesionarios de comida distribuidos en todos los niveles del Estadio Monumental y una producción técnica de alto nivel”, señalaron los encargados

Además, More Experience implementó la más novedosa tecnología alemana de audio, utilizada en grandes eventos a nivel mundial, lo que garantiza una experiencia sonora impecable sin importar la ubicación del público.

“Cada canción se vivirá con la intensidad que merece esa época dorada del género urbano”, detalla Sagui Gasperi, miembro del comité organizador de La Old School Reggaetón Vol. 2.

Sin duda, estos cambios han sido un punto de honor para las productoras del evento, ya que, para ellos, fue vital tomar en cuenta lo que el público comentó luego de la primera edición.

“La Old School Reggaetón Vol. 2 es el resultado de ese proceso. Nuestras marcas tienen objetivos muy definidos, y el principal es ofrecer una experiencia integral de primer nivel. Queremos que el público sienta la tranquilidad de que, cuando nuestros nombres están detrás de un evento, la calidad y el éxito están garantizados”, agrega la vocera.

Las buenas noticias no terminan allí, pues la segunda preventa del concierto más importante del 2026 está próxima a anunciarse.

La respuesta del público ha sido contundente. La primera etapa de venta superó las expectativas desde el primer momento, incluso sin anunciar el line up completo, lo que confirma la solidez y credibilidad de la marca.

El comportamiento del público fue exactamente lo que esperaban desde el anuncio de la preventa, y para esta segunda edición dijeron abrir la taquilla con mayor anticipación para que personas de todo el país puedan planificarse y vivir esta experiencia sin limitaciones.

Las expectativas son altas y More Experience y Unelive no solo están a la altura del compromiso, sino más que listas para una noche que cada uno de los asistentes no olvidarán, pues se quedará grabada en cada uno de sus corazones.

“Estamos preparados para seguir posicionando a Venezuela como referencia en espectáculos de calidad. Durante años fuimos impulsores de grandes hitos en la industria del entretenimiento, y en More Experience y Unelive asumimos la responsabilidad de rescatar y fortalecer ese estándar”, agregó.