Pro Bowl Games 2026: San Francisco se convierte en el epicentro del espectáculo de la NFL

La NFL se viste de gala este martes 3 de febrero de 2026. El Moscone Center de San Francisco es el escenario elegido para una nueva edición de los Pro Bowl Games, el evento que reúne a la élite del fútbol americano en un formato de competición diseñado para el espectáculo y la seguridad de los atletas.

El gran atractivo de este año trasciende lo que suceda con el balón. La liga ha logrado reunir a dos de las figuras más icónicas de la historia de los 49ers para dirigir a las conferencias: Jerry Rice estará al frente de la NFC, mientras que su antiguo socio, Steve Young, tomará las riendas de la AFC. Esta rivalidad amistosa entre dos "Hall of Famers" añade una capa de nostalgia a un evento que busca conectar el pasado glorioso de la liga con su futuro digital y global.

Un roster renovado y ausencias notables

La configuración de las plantillas para este enfrentamiento de Flag Football 7 contra 7 presenta un panorama agridulce para algunas franquicias:

Dominio de Dallas: Los Dallas Cowboys lideran la liga con ocho seleccionados, incluyendo a su mariscal Dak Prescott y al receptor CeeDee Lamb .

Sangre nueva: Uno de los nombres que más expectación genera es el de Shedeur Sanders (Cleveland Browns), quien entra en la lista de la AFC como suplente de lujo, marcando su primera aparición en un Pro Bowl.

La sequía de los Saints: En un dato que ha generado debate entre la afición de Luisiana, los New Orleans Saints se encuentran entre los pocos equipos (junto a los Jets) que no cuentan con ningún representante titular o reserva en la lista inicial de este año. Incluso jugadores que anteriormente brillaron en Nueva Orleans, como el especialista en retornos Rashid Shaheed, aparecen ahora defendiendo otros colores, como los de Seattle.

Formato y dónde seguirlo

El evento principal de Flag Football arrancará a las 20:00 horas (ET). La NFL ha apostado por un despliegue mediático total para captar a la audiencia joven, con retransmisiones en vivo a través de ESPN, Disney XD y ESPN Deportes para la comunidad hispana.

Más allá del partido, los jugadores participarán en diversos retos de habilidad que ponen a prueba su precisión, fuerza y velocidad, consolidando este formato que la NFL introdujo hace cuatro años para sustituir el tradicional partido de contacto total que solía cerrar la temporada antes del Super Bowl.

Con el Super Bowl LX a la vuelta de la esquina en la misma ciudad, los Pro Bowl Games sirven como el aperitivo perfecto, celebrando el talento individual en una atmósfera festiva antes de la batalla final por el trofeo Vince Lombardi. Recuerda que podrás disfrutar la acción del Super Bowl LX por la pantalla de Meridiano Televisión.