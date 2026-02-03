Copa del Rey: Lamine Yamal abre el marcador para Barcelona con un golazo

Suscríbete a nuestros canales

El FC Barcelona regresó a la acción en la Copa del Rey 2025-26, que usted disfruta por la señal de los especialistas en deportes, Meridiano Televisión. Los azulgranas ya sonríen en el partido, tras abrir el marcador ante Albacete.

El gran protagonista de la apertura en el marcador es la joven estrella culé, Lamine Yamal, quien tuvo aparición al cierre del primer tiempo al minuto 39' del cotejo.

El canterano de los blaugranas llegó a su segunda anotación en la edición copera, en la que también registra una asistencia en el encuentro ante el Guadalajara en dieciseisavos de final.