Copa del Rey

Copa del Rey: Lamine Yamal abre el marcador para Barcelona con un golazo

Por

Meridiano

Martes, 03 de febrero de 2026 a las 04:49 pm

Lamine Yamal es una de las referencias en ataque de los azulgranas en este compromiso

Suscríbete a nuestros canales

El FC Barcelona regresó a la acción en la Copa del Rey 2025-26, que usted disfruta por la señal de los especialistas en deportes, Meridiano Televisión. Los azulgranas ya sonríen en el partido, tras abrir el marcador ante Albacete.

El gran protagonista de la apertura en el marcador es la joven estrella culé, Lamine Yamal, quien tuvo aparición al cierre del primer tiempo al minuto 39' del cotejo.

El canterano de los blaugranas llegó a su segunda anotación en la edición copera, en la que también registra una asistencia en el encuentro ante el Guadalajara en dieciseisavos de final.

 

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Estados Unidos Hipismo Nueva York sementales
Martes 03 de Febrero de 2026
EN VIVO
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
EN VIVO
Fútbol