Joan Laporta anuncia su renuncia al Barcelona

Nuevas noticias se dan en el entorno del Barcelona y que vienen a empujar el camino a una sola dirección: las elecciones del club. El propio presidente de la entidad, Joan Laporta, fue el que confirmó el siguiente movimiento.

El mandatario anunció su dimisión al cargo de presidente y apuntó como fecha directamente el próximo lunes 9 de febrero como paso previo para presentarse a los comicios electorales.

"Tal como dicen los estatutos, parte de los miembros de la junta deberemos dimitir para presentarnos a la reelección y eso lo haremos en una junta que se celebrará el próximo lunes día 9", dijo.

Hay que recordar que ese proceso también tiene fecha y deben celebrarse el domingo 15 de marzo de 2026. De allí, la información confirmada por el directivo para que de esta manera arranque el proceso electoral.

¿Quién queda a cargo de Barcelona en ese periodo?

Con la dimisión de Laporta lo siguiente será el inicio de la campaña en electoral, en un tiempo en el que varios directivos también cesarán de sus funciones para participar e impulsar la candidatura de la reelección.

En medio de todo, otro grupo -también con funciones actualmente- con Rafael Yuste al frente, seguirán dirigiendo los caminos de la institución hasta que se conozca al ganador de esos comicios.

"Me siento ilusionado y con fuerzas, con ganas de que sea un proceso electoral modélico con una gran participación", expresó sobre su búsqueda de la reelección.

Al tiempo que envió un mensaje a sus rivales en el proceso: "Que los candidatos expongamos nuestras propuestas. Cada uno tendrá su manera de hacerlo, pero que sea dentro de la normalidad y la cordialidad que siempre debe haber entre culés y deseo que haya una alta participación".

El anuncio de Joan Laporta también coincide con el juego que medirá a Barcelona ante Albacete en los cuartos de final de la Copa del Rey.