FC Barcelona rompe récord ofensivo en la temporada europea

Suscríbete a nuestros canales

El FC Barcelona establece un récord histórico en Europa con un registro goleador impresionante. Los catalanes están en un fantástico estado de forma con un núcleo joven, un entrenador top y un registro que mete miedo. Dominan LaLiga y esperan hacer lo mismo en Champions League.

El Barca es el único equipo en las 5 grandes ligas de Europa que registra: seis jugadores que superan las 10 contribuciones de gol en la temporada 2025-26. Ningún equipo de la Premier League, Serie A, Bundesliga, Ligue 1 o LaLiga tiene más de tres jugadores con esa cifra.

Los jugadores con más contribuciones de gol de los blaugranas son: Robert Lewandowski (12), Raphinha (13), Lamine Yamal (13), Fermín López (10), Ferran Torres (16) y Marcus Rashford (10). Un ataque demoledor que ningún otro equipo tiene para pelear por todos los títulos importantes.

Ferrán Torres y su despertar blaugrana

Ferran Torres vive su mejor momento como culé con 15 goles y 1 asistencia en 28 partidos durante la temporada 2025-26. El valenciano acumula 1.639 minutos jugados frente a los 1.320 de Robert Lewandowski; el polaco ha perdido la titularidad indiscutible en el once del Barcelona.

El cambio en su juego resulta evidente con eficiencia goleadora mejorada: Ferran marca cada 110 minutos y registra 0.58 goles por partido en LaLiga. Su npxG de 10.35 lo sitúa en percentil 99, demostrando que sus goles provienen de posicionamiento inteligente y finalización consistente.

Hansi Flick le confió titularidades clave ante Real Madrid en el Bernabéu y Chelsea en Stamford Bridge, reconociendo su desmarque y presión defensiva. Ferran incrementó su ratio de 0.52 goles/90 minutos en 2023-24 a 0.81 en 2024-25, consolidándose como alternativa real al polaco en el ataque barcelonista.

El sistema de Hansi Flick potencia a todos sus jugadores

Hansi Flick construyó un Barcelona basado en presión alta, ritmo vertical y ocupación agresiva entre líneas. Ese contexto favorece a Ferran como rematador, a Raphinha y Yamal desde banda, y a mediocampistas llegadores. La circulación vertical multiplica opciones de gol para sus jugadores.

Flick rompió jerarquías fijas premiando estados de forma sobre nombres. Por eso Torres ganó minutos a Lewandowski y Fermín se consolidó como llegador. El sistema reparte responsabilidades mediante presión coordinada y rotaciones posicionales, permitiendo que cualquier finalice en gol.