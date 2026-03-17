El actual monopolio de los jinetes venezolanos en la estadística de Tampa Bay Downs

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Con un siglo de historia a sus espaldas, el hipódromo de Tampa Bay Downs vive actualmente una de sus épocas más memorables, marcada por un dominio absoluto de la fusta venezolana. En el circuito de la ciudad de Tampa, cinco profesionales criollos han tomado el control de la estadística, acaparando las victorias de forma casi exclusiva.

El pasado viernes se registró un hecho histórico: los jinetes venezolanos ganaron las nueve competencias celebradas en la jornada. Esta hazaña no solo constituye una marca significativa para el hipismo internacional, sino que, dado el ritmo de los protagonistas, amenaza con repetirse en cualquier momento del actual meeting.

Los dueños de la estadística en Tampa

Samuel Marín, actual líder nacional por carreras ganadas y campeón defensor del título, encabeza la tabla en Tampa Bay Downs. Marín ya supera la barrera de las 100 victorias en el recinto de Oldsmar, consolidándose como el "mandamás" de la colonia local.

Le sigue de cerca Samy Camacho, ex-campeón del circuito, quien marcha en la segunda posición con 72 triunfos. El tercer puesto le pertenece al "Derby Winner" Sonny León, quien cosecha 49 fotos en lo que va de temporada.

El dominio continúa con Cipriano Gil, quien en poco tiempo en los Estados Unidos ha logrado asentarse en la cuarta casilla con 31 victorias. El Top 5 lo cierra un histórico del óvalo: Daniel Centeno, el experimentado jinete que fuera "Rey de Tampa" por muchas temporadas y que hoy suma 26 primeros.

Un dominio que se extiende

La presencia venezolana no termina en los cinco primeros puestos. En la octava posición destaca Marcos Meneses con 16 triunfos, para completar un panorama donde seis de los diez mejores jinetes del hipódromo son venezolanos.

A esta élite de profesionales consagrados se suma el empuje de la nueva generación. Los aprendices Ronaldo Rodríguez y César González también han saboreado el éxito en este recinto, demostrando que el relevo del hipismo venezolano en Florida está más que garantizado.