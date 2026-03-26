Andrés Machado comenta sobre cómo se sobrepuso al jonrón en la final del Clásico Mundial

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Momentos de mucha angustia se vivieron durante la final del Clásico Mundial 2026, específicamente en una octava entrada que puso a sufrir a millones de venezolanos. Y es que como muchos todavía recuerdan, Andrés Machado fue castigado por un enorme batazo de Bryce Harper.

Dicha conexión, para mayor dolor, significó un par de carreras para que los Estados Unidos igualaran la pizarra ante Venezuela, en lo que era un auténtico duelo de pitcheo. Pero si bien el conjunto norteamericano amenazó con una remontada, al final la balanza se inclinó en favor de los venezolanos para convertirse en los campeones mundiales.

Sangre fría en Andrés Machado

Uno pensaría que tras un jonrón de esa magnitud, cualquier lanzador decaería en lo anímico y perdería su enfoque, y no es para menos. El detalle es que Andrés Machado no es cualquier lanzador, ya que rápidamente pasó la página y puso la mira sobre el siguiente bateador, que era ni más ni menos que Aaron Judge.

"Fue un pitcheo y no sabíamos lo que iba a pasar. (Bryce Harper) Es un buen bateador. Pero cuando estoy en la lomita nadie es mejor que yo. Simplemente fallé, tuve un error y lo pagué caro. Me enfoqué en el siguiente bateador y confié en que podía dominarlo para sacar el inning", comentó el carabobeño en una entrevista para Teledeportes.

En ese enfrentamiento contra el actual MVP de la Liga Americana, el venezolano le abrió con una slider alta y fuera de la zona. Acto seguido, tres pitcheos en cambio fueron suficientes para dejar parado en el home a Judge para el último out del inning.

"En el momento del jonrón no pensé nada. Salvador (Pérez) se me acercó y me preguntó que cómo lo hacía, y le respondí que no podía dejar que esas pequeñas cosas me sacaran de concentración. Venía otro gran bateador de las Grandes Ligas y debía enfocarme en hacerlo out para que pudieran salir las cosas y así darle chance a la ofensiva de responder", finalizó.

Andrés Machado vio acción en seis encuentros del Clásico Mundial 2026. Su única victoria fue justamente en la final, y luego de 6.1 entradas de labor permitió dos carreras, con una base por bolas y 10 ponches.