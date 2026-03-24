El bullpen de Venezuela fue una auténtica guillotina en el Clásico Mundial 2026

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Desde que se dio a conocer el roster de la Selección de Venezuela para el Clásico Mundial de Beisbol 2026, muchas personas aseguraron que el pitcheo lucía como el punto débil del equipo. Pero para sorpresa de todos, el rendimiento del bullpen terminó convirtiéndose en la nota más alta, al punto de ser prácticamente intraficable para los rivales.

Venezuela y un bullpen dominador

Países Bajos, Israel, Nicaragua, República Dominicana, Japón, Italia y Estados Unidos, de alguna u otra manera, terminaron estrellándose contra los brazos venezolanos. Y es que si hay algo que aplaudirle al manager Omar López es su gestión del bullpen, algo que al final fue clave para la obtención del título.

Los números no mienten, y prueba de ello están los colectivos del bullpen de Venezuela. De las 21 carreras que recibió el combinado nacional, un total de nueve cayeron en la cuenta de los relevistas. En total dejaron 1.67 de efectividad, 0.93 de WHIP, con 41 ponches y 11 bases por bolas en 43 entradas.

De hecho, otro punto a mencionar es que seis de los 11 relevistas venezolanos no permitieron anotaciones y mantuvieron el cero en todo momento. Las únicas excepciones a esa regla fueron Eduard Bazardo (1 Carrera Permitida), Anthony Molina (1 CP), Ricardo Sánchez (1 CP), Andrés Machado (2 CP), y Antonio Senzatela (3 CP).

Mención aparte para Christian Suárez y Carlos Guzmán, que si bien actuaron solo por uno y dos tercios de labor respectivamente, ningún bateador logró hacerles daño.

Relevistas venezolanos con efectividad inmaculada