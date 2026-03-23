Jackson Chourio sobre su experiencia en el Clásico Mundial: "Lo recordaré toda mi vida"

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Con apenas dos temporadas de experiencia en las Grandes Ligas, el nombre de Jackson Chourio fue uno de los primeros en ser confirmados para el Clásico Mundial de Beisbol 2026 por parte de Venezuela. Si bien al final no tuvo una destacada actuación con el madero, lo cierto del caso es que su presencia en los jardines siempre fue clave para el equipo.

Una experiencia inolvidable para Chourio

A casi una semana del título mundial, todavía las emociones están a flor de piel, tanto para los peloteros como para los propios fanáticos. En el caso del grandeliga venezolano, se trata de un momento que perdurará en su memoria para toda la vida, y no es para menos.

"Estoy muy emocionado y contento todavía. Esa gran experiencia la recordaré toda mi vida, y no solo yo sino también muchos venezolanos. Fue un día muy especial", le comentó al periodista Freddy Chersia en una entrevista.

Respecto a ese último y anhelado tercer out del noveno inning, Jackson Chourio confesó que se sintió muy ansioso, y que lo primero que hizo después del ponche de Daniel Palencia fue agradecerle a Dios y a la Virgen de Chiquinquirá por ese maravilloso momento.

"Estaba muy ansioso (por ese último out). Lo primero que hice fue arrodillarme y darle gracias a Dios y la Chinita por darme esa gran bendición (…) Los muchachos estaban muy emocionados. Me dijeron lo mucho que me querían y lo orgulloso que estaban. De verdad fue algo super especial", finalizó.

El marabino disputó cinco compromisos del Clásico Mundial 2026 con Venezuela, y en 15 turnos al bate pegó tres imparables, con una carrera impulsada y tres anotadas.