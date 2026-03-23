¿Ganará Luis Arráez su cuarto título de bateo? Esto dice la predicción de MLB

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Luis Arráez llega a la temporada 2026 de las Grandes Ligas con ganas inmensas de demostrar su valía. El venezolano no vivió su mejor campaña en 2025, sin embargo, logró ganarse la confianza de los Gigantes de San Francisco para esta nueva zafra y su objetivo parece claro: volver a pelear por un título de bateo.

Y es que el criollo se ha acostumbrado a estar entre los líderes de promedio de Las Mayores. De las últimas cuatro zafras, el oriundo de San Felipe ha sido campeón bate en tres de ellas, con una racha que se vio interrumpida el año pasado, cuando su promedio de .292 le bastó solo para ser cuarto lugar en la Liga Nacional.

Sin embargo, con un muy buen Spring Training a sus espaldas, y con la motivación de haber ganado el Clásico Mundial de Beisbol con Venezuela (con una muy buena actuación de su parte), Luis Arraéz llega en buena forma a 2026, y las predicciones de MLB lo colocan como favorito a ser el campeón bate del "Viejo Circuito".

Luis Arráez, con todo a su favor

La llegada a San Francisco parece ser favorable para Luis Arráez. En lo que va de Spring Training, el venezolano acumula un excelente promedio de .353, gracias a sus seis imparables en 17 turnos al bate. Este buen rendimiento, y las bondades que ofrece Oracle Park para batear sencillos, hacen que MLB.com tenga al criollo como favorito para ser el campeón bate de la Liga Nacional.

El infielder venezolano aparece como uno de los tres líderes ofensivos de las predicciones de Major League Baseball para la Liga Nacional. Shohei Ohtani aparece como el favorito para ser líder en cuadrangulares, mientras que Elly De La Cruz es quien está llamado a ser el líder en robos de base. Sin duda, son altas las expectativas que se posan sobre Arráez, quien hará todo lo posible para demostrar que es un pelotero de élite.