MLB: Veterano jugador aseguró puesto en el Opening Day

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El veterano Andrew McCutchen ha desafiado las proyecciones de pretemporada al ganarse un puesto en el roster oficial de los Rangers de Texas para el inicio de la campaña 2026. Chris Young, presidente de operaciones de beisbol de la organización, confirmó la noticia tras el destacado rendimiento del jardinero durante los entrenamientos de primavera.

McCutchen, quien llegó al equipo con un contrato de ligas menores a principios de marzo, iniciará su temporada número 18 en las Grandes Ligas como una pieza clave desde el banco.

Rendimiento en la Liga del Cactus

La inclusión de McCutchen no es una concesión a su trayectoria, sino un resultado directo de su producción ofensiva en Arizona. En siete encuentros disputados en la Liga del Cactus el bateador derecho registró un promedio de bateo de .444, producto de ocho imparables en 18 turnos oficiales. Entre sus conexiones destacaron tres dobles, demostrando una velocidad de bate que la gerencia de Texas consideró suficiente para aportar valor inmediato al equipo grande.

El jugador de 39 años logró adaptarse rápidamente al sistema de los Rangers tras una extensa carrera asociada mayoritariamente a los Piratas de Pittsburgh. Su capacidad para generar contacto sólido y su disciplina en el plato fueron los factores determinantes que llevaron a Chris Young a formalizar su estatus en el equipo de 26 jugadores que abrirá la temporada regular esta semana.

El rol de Andrew McCutchen en el esquema de Texas

A diferencia de etapas anteriores de su carrera donde ocupaba la titularidad diaria en los jardines, el rol de McCutchen en Texas estará enfocado en la especialización ofensiva. Se espera que comparta funciones como bateador designado con Joc Pederson, ofreciendo una alternativa diestra para enfrentar a lanzadores zurdos o para entrar en situaciones de apremio como emergente.

Profundidad y veteranía en el dugout

La gerencia de los Rangers busca con este movimiento añadir profundidad a un equipo que aspira a competir en la División Oeste de la Liga Americana. La experiencia de McCutchen, cinco veces seleccionado al Juego de Estrellas y Jugador Más Valioso de la Liga Nacional en 2013, proporciona un liderazgo probado dentro del clubhuse.