MLB: Wilyer Abreu sigue en modo campeón del mundo con otro gigantesco batazo

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Luego de haber conectado dos de los batazos más importantes en toda la historia del beisbol venezolano, Wilyer Abreu parece haber trasladado su inspiración al campamento de los Medias Rojas de Boston. Este lunes 23 de marzo, a casi una semana del título de Venezuela en el Clásico Mundial, el jardinero conectó su primer estacazo del Spring Training, para ratificar su buen estado de forma.

Wilyer Abreu castiga a Minnesota

El batazo del jardinero criollo llegó en la parte baja del quinto episodio, ante los envíos del derecho Bailey Ober, de los Mellizos de Minnesota. El oriundo de Maracaibo estuvo atento para castigar una recta a 91 millas que se quedó en todo el medio de la zona de poder, para enviar la bola a volar a una distancia de 399 para salir del parque por todo el jardín central.

Este solitario batazo de cuatro esquinas es el primer conectado por el venezolano en este Spring Training. Eso sí, es preciso recordar que viene de conectar dos cuadrangulares en el Clásico Mundial de Beisbol con Venezuela: uno ante Japón en cuartos de final; y otro ante Estados Unidos en la Gran Final.

Wilyer Abreu batea para tan solo .174 en los 23 turnos que ha consumido hasta los momentos en los entrenamientos primaverales, pero dejó .845 de OPS en el Clásico Mundial, por lo que llegará en buen momento al inicio de la temporada 2026 en las Grandes Ligas.