MLB: Graves problemas para los Bravos de Ronald Acuña Jr

Suscríbete a nuestros canales

Bravos de Atlanta comenzó la temporada 2026 de Grandes Ligas con pésimas noticias. A poco tiempo de disputar su juego contra Reales de Kansas City están en una situación terrible por las lesiones. Hasta 6 de sus peloteros comenzaran en lista de lesionados para el Opening Day.

Las lesiones afectan a las estrellas de Bravos como: Spencer Strider (semanas) y Sean Murphy (mayo). Esto afecta la planificación del equipo y su competitividad desde el inicio de la temporada. En esa línea, se espera un nivel superlativo del campeón del mundo, Ronald Acuña Jr.

La lista de lesionados también incluye a: Ha-Seong Kim (mayo), Hurston Waldrep y Spencer Schwellenbach (mediados de temporada) y Joey Wentz (toda la temporada). Un desafío para el cuerpo técnico que deberá depender de la profundidad de sus granjas en las mejores.

¿Cuál será la rotación de Bravos de Atlanta para el Opening Day 2026?

Las lesiones de Bravos de Atlanta, en su parcela de pitcheo son realmente sensibles. De hecho, esto motiva a que se mueva por completo la rotación del equipo para el Opening Day 2026. En esa línea, solo Chris Sale se mantiene saludable, y es mucho decir por su historial.

La rotación de Bravos para este inicio de campaña estará encabezada por: Sale (as), Reynaldo López (#2), Grant Holmes (#3), Bryce Elder (#4), José Suárez (#5). Esta estructura de emergencia refleja la gravedad de las bajas en la organización para el inicio del año.

La ofensiva de Bravos de Atlanta a sacar la cara

Ante la crisis de su rotación abridora, el peso del equipo recaerá en el madero de sus figuras estelares. Ronald Acuña Jr junto a Matt Olson y Austin Riley deberán cargar con la ofensiva, apoyados por el aporte oportuno de Ozzie Albies para mantener la competitividad.

La potencia de este núcleo ofensivo será fundamental para compensar las ausencias en el montículo durante el primer mes de acción. Atlanta confía en que su producción de carreras mitigue el impacto de las lesiones en su pitcheo inicial para el Opening Day 2026.