MLB: Bravos de Atlanta pactan millonario acuerdo con primo de Ronald Acuña

Bravos de Atlanta han pactado un millonario entendimiento verbal con el campocorto venezolano Carlos Blanco. Integrante de la clase internacional 2030 que cuenta actualmente con 12 años. El prospecto es primo de Ronald Acuña Jr, lo que aumenta el nivel de La Sabana.

Blanco es un prospecto que destaca por su excepcional capacidad defensiva y su potente brazo desde el campocorto. Esto llamó la atención de Atlanta: presentaron un preacuerdo de 1,5 millones de dólares, que no podrá oficializarse hasta que cumpla los 16 años por normas de la MLB.

Pese a ser un compromiso no vinculante, ya el pelotero que solo cuenta con 12 años despertó el interés de Grandes Ligas. La conexión familiar con Ronald Acuña Jr, actual figura central de Bravos, añade una presión simbólica inevitable al desarrollo del joven venezolano para el futuro.

Reglamento de la MLB para firmas internacionales

El sistema de contrataciones de MLB establece que cualquier prospecto nacido fuera de Estados Unidos, Canadá o Puerto Rico debe cumplir al menos 16 años para firmar un contrato profesional. Esta regla garantiza protección para el desarrollo físico y educativo de los peloteros.

Además de la edad mínima, los jugadores deben registrarse previamente ante la oficina del comisionado para ser declarados elegibles. El periodo oficial de firmas suele abrirse cada 15 de enero, permitiendo que las 30 organizaciones utilicen sus presupuestos asignados para firmar.

Los preacuerdos verbales con niños de 12 años, como el caso de Carlos Blanco, son prácticas comunes no vinculantes legalmente. Estas operaciones permiten a equipos como Bravos de Atlanta: proyectar su futuro, captar y asegurar talento que luego debe desarrollarse.

Prospecto venezolano rechaza contrato con Yankees

El receptor venezolano José Colina decidió cancelar el preacuerdo verbal que mantenía con Yankees. Era un bono de 600,000 dólares que acordó hace un par de temporadas atrás. El entorno del venezolano considera que su proyección actual supera la oferta inicial para la clase 2027.

Colina es un claro ejemplo de que los contrato con menores de 16 años no son vinculantes. Dependen exclusivamente de la estabilidad entre las pretensiones del jugador y la oferta del equipo. Cada vez se ven más casos como el de Carlos Blanco entre equipos de Grandes Ligas.