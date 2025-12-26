MLB: Ronald Acuña Jr. estableció este récord para los Bravos de Atlanta en 2025

Suscríbete a nuestros canales

La temporada 2025 de los Bravos de Atlanta dejó múltiples historias para el análisis, pero una de las más impactantes fue protagonizada por Ronald Acuña Jr. El estelar jardinero venezolano, a pesar de no poder disputar una campaña completa, volvió a demostrar por qué es uno de los bateadores más temidos de las Grandes Ligas, gracias a su poder ofensivo.

Las lesiones, una constante en los últimos años de su carrera, limitaron a Acuña Jr. a apenas 95 juegos. Sin embargo, incluso con ese panorama adverso, el cañonero logró cifras que muchos jugadores sanos quisieran tener. Entre ellas, destacó su capacidad para generar poder extremo, conectando la segunda mayor cantidad de jonrones de más de 450 pies en todo el béisbol durante la zafra anterior.

Esto es un nuevo argumento para entender que, cuando está completamente sano, no solo es el mejor toletero dentro del conjunto de Georgia, sino que es uno de los bateadores más difíciles de enfrentar para los lanzadores.

Ronald Acuña Jr. – Bravos de Atlanta

El momento cumbre llegó el 28 de julio en Kansas City, cuando Acuña Jr. castigó un lanzamiento del veterano Rich Hill, lanzador de los Reales que solo realizó dos aperturas en la temporada. El batazo viajó una impresionante distancia de 468 pies, convirtiéndolo en el jonrón más largo de los Bravos de Atlanta en 2025 y uno de los más extensos de toda la MLB.

Ese cuadrangular no solo fue el más largo del equipo, sino que también ocupó el tercer lugar entre los cuatro jonrones más largos conectados en toda la MLB. Una muestra clara de que, aún no estando en óptimas condiciones, Acuña Jr. mantiene intacta su combinación de velocidad de swing, fuerza natural y precisión en el contacto, respectivamente.

Este dato cobra mayor relevancia al entender lo complicada que fue la temporada para Atlanta, que necesitó chispazos individuales para sostenerse competitiva dentro de la División Este de la Liga Nacional.

Finalmente, no cabe duda de que todos los fanáticos de los Bravos de Atlanta esperan que en 2026 Ronald Acuña Jr. se mantenga en salud y regrese a su mejor nivel, con la finalidad de pelear por el título divisional y, al mismo tiempo, disfrutar del juego de uno de los mejores peloteros de los últimos años dentro de la Gran Carpa.