MLB: Yankees confían en que podrán firmar a esta estrella para 2026

Suscríbete a nuestros canales

En los últimos días ha crecido la presión sobre la agencia libre alrededor de los Yankees de Nueva York de cara a 2026. En este sentido, la organización ha estado trabajando para ejecutar diversos movimientos, pero con un claro objetivo de traer de regreso al jardinero, Cody Bellinger.

Por lo tanto, el periodista de MLB Network, Jon Heyman, la gerencia tiene claros cuáles son sus prioridades a este punto de la temporada muerta. Hay que tomar en consideración que deben mejorar para ser un roster competitivo dentro de la División Este de la Liga Americana.

El conjunto neoyorquino ha comenzado a definir su estrategia de cara al próximo mercado, y el nombre que encabeza su lista no es otro que el de Bellinger. Así lo aseguró el reconocido periodista, quien señaló que la organización de los “Bombarderos” se muestra convencida de que el jugador no tomará el rumbo a los Mets de Nueva York, en referencia a los últimos informes que lo ubican hacia esta franquicia.

Yankees de Nueva York – Cody Bellinger

La situación refleja un cambio de enfoque dentro de la directiva, que busca asegurar piezas clave antes de que sea demasiado tarde. En el caso de Bellinger, su versatilidad defensiva y su impacto ofensivo lo convierten en una opción altamente valorada para reforzar el roster a corto y mediano plazo. Además, dejó muy buenas impresiones con su actuación en 2025.

El pelotero de 30 años puede desempeñarse tanto en los jardines como en la inicial, lo que aporta flexibilidad a un equipo que constantemente ajusta su alineación por lesiones o rendimiento. Según Heyman, la confianza de los Yankees radica en que esta negociación no seguiría el mismo patrón que la de Juan Soto, quien terminó firmando con los Mets.

Finalmente, el interés de los Yankees también está ligado a la consistencia que el jugador mostró en la pasada campaña y la química que logró crear con el capitán Aaron Judge. Sin duda alguna, estas próximas horas serán de vital importancia para ver qué tan agresivos serán en lo que resta de agencia libre.