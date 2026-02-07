Carolina Perpetuo hace delicada denuncia de maltrato

Suscríbete a nuestros canales

La actriz y exreina de belleza venezolana Carolina Perpetuo utilizó su perfil de Instagram, para realizar una fuerte denuncia de supuesto maltrato animal. Fue la noche del viernes 6 de febrero que la criolla que vive en Estados Unidos, pidió a las autoridades nacionales realizar una investigación.

Detalles de la denuncia

La Miss Miranda en el Miss Venezuela 1986, relató que se trata de una caso de maltrato, por parte de una profesional de la odontología que según estaría golpeando a un grupo de gatitos.

Carolina indicó que unos rescatistas de animales le entregó a la mujer identificada como Margarita Rodríguez Chacel, a los gatitos, sin imaginar que según serían golpeados y maltratados de diversas maneras.

Afirmó que a la mujer se le entregó un total de 43 gatos, los cuales están desaparecidos y piden que sean devuelto lo más pronto posible.

Fue durante una visita que los rescatistas se percataron de la delicada situación: “Por favor a las autoridades competentes o quién el corresponda, sigan el caso, que averigüen e investiguen. Ya que no tienen derecho a maltratar a un animal bebé”, indicó Perpetuo.

Muy sentida

La artista que ha participado en grandes telenovelas en el país como “La mujer perfecta”, aseveró con angustia que los animales deben amarse, respetarse y darle el valor que se merecen.

“Si esa señora es dentista, imagínate quién se puede poner en manos de una mujer que podría maltratar a un animalito”, aseveró.

Carolina mencionó en las etiquetas de la publicación al Ministerio Público para que puedan resolver la situación, que le causa mucho dolor a ella y a los protectores de animales en Venezuela.

Recordemos que la querida y respetada actriz perdió en principios de este 2026 a su perrita Lulu.