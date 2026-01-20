Carolina Perpetuo de luto por la muerte de un ser querido

Suscríbete a nuestros canales

La actriz venezolana Carolina Perpetuo lamentó la muerte de un ser importante en su vida y que por siempre tendrá en su corazón por los momentos especiales que vivieron en salidas, viajes y por supuesto, en la intimidad de su hogar.

Carolina de luto

Se trata de su perrita Lulu, quien partió el domingo 18 de enero de 2026, tras 16 años de amor, complicidad y conexión única.

La perrita que nació en Caracas, Venezuela, murió en Miami, Estados Unidos, donde hoy reside la Miss Miranda, en el Miss Venezuela 1986.

“Por siempre impresa e imperecedera en nuestra alma y corazón. Mi perra de eterna Alma cachorra que desde la primera vez que la vi me cautivo con su mirada de pura inocencia y amor. Mi Peluda siempre jovial, revoltosa, dulce y amorosa”, escribió.

Un dolor imborrable

Perpetuo que participó en la recordada novela “Voltea pa'que te enamores” con el papel de María Antonia “La Nena”, comentó que será muy difícil acostumbrarse a la partida de su mascota, ya que siempre estuvo acompañándola en cada momento y lugar de la casa.

“Será duro acostumbrarme a tu ausencia. Solo me consuela todo el amor de lo compartido, tú siempre allí en todo momento siendo parte de la historia familiar, de nuestros días, nuestras risas y ahora en nuestras memorias. Amada por siempre mi niña Lulu”, finalizó el texto.

Los mensajes de condolencias no se hicieron esperar por parte de Belén Marrero, Caridad Canelón, Iván Dumont, Lilibeth Morillo, Hilda Abrahamz y Liliana Rodríguez Morillo.