José Armando Bracho: “Quiero llegar a las 1.000 victorias este año en Estados Unidos”

Suscríbete a nuestros canales

El jockey profesional venezolano José Armando Bracho atendió este viernes vía telefónica a Meridiano.net sobre lo que ha sido su inicio de temporada 2026 donde ha conseguido hasta los momentos 24 victorias en 103 montas realizadas en el meeting de Mahoning Valley Race Course.

Estados Unidos: José Armando Bracho quiere llegar a las 1.000 victorias en el 2026

“Gracias a Dios me siento bendecido del comienzo de año que he tenido porque ha sido muy bueno”, fueron sus primeras palabras en contacto vía telefónica para el portal deportivo del país, Meridiano.net/hipismo

Sobre su liderato actual en el meeting de Mahoning Valley Race Course y la posibilidad de quedar campeón del mismo, manifestó, “Ahora que estamos peleando la estadística, he tratado de conseguir esto (quedar campeón), varios años donde he llegado segundo y lo tengo como una meta que quiero cumplir por el favor de Dios espero que se me dé”, complementó el joven látigo.

En estos momentos, el jinete 896 triunfos como jockey en Estados Unidos y esta cerca de la novena centena, pero tiene en mente culminar el año con la meta de los cuatro números, los 1.000 triunfos.

“Es una cifra bastante difícil de llegar y es la meta de muchos jockeys, llegar a las 1.000 victorias y gracias a Dios ya esta cerca y seguir trabajando duro para eso, seguir sumando victorias y llegar a la cifra este año".

Para este fin de semana, el jockey José Armando Bracho tiene tres compromisos de montas a realizar ese viernes, mientras para el lunes 9 de febrero tiene una agenda de cinco montas a cumplir y el martes 10, cuatro compromisos más y cerrará el miércoles 11 con dos montas.