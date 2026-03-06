Patricia Schwarzgruber se emociona al contar logro de su hija ¡Lo hiciste!

Suscríbete a nuestros canales

La actriz venezolana Patricia Schwarzgruber compartió con enorme emoción el logro de su hija Sophia Montenegro. La jovencita de 15 años llegó por tercer año consecutivo al cuadro de honor por promedio académico.

Gran momento familiar

La adolescente que celebró el año pasado sus 15 años por todo lo alto en una fiesta con familiares y amigos cercanos, recibió el apoyo de su progenitora y de sus abuelos que estuvieron en primera fila, viéndola recibir el reconocimiento.

“Gracias mi amor por cada momento que nos regalas. Por tercer año consecutivo recibes tu medalla por buen promedio en tus estudios”, escribió Schwarzgruber.

En este sentido, deseó a su hija fruto de la relación que vivió con el actor Jonathan Montenegro, sea siempre muy feliz, que tenga su mirada llena de amor y que los aplausos la acompañen por muchas cosas más.

En las imágenes Sophia aparece muy sonriente con el uniforme y posando con su familia en las instalaciones del colegio musical Emil Friedman.

Reacciones de amor

“Chopy”, como la llama su madre y amigos cercanos, recibió mensajes de felicitaciones de diversas figuras del medio como Viviana Gibelli quien escribió: “El estudiar con la tranquilidad que te da tu hogar. Felicidades querida Chopy”.

Carmen Julia Álvarez, Nohely Artega y Hugo Espina, también escribieron bonitas palabras por el nuevo logro en el liceo.