Arturo de los Ríos y Jonathan Montenegro llaman en vivo a Patricia Schwarzgruber

Domingo, 09 de noviembre de 2025 a las 01:41 pm

El momento incómodo quedó grabado cuando los actores junto a Juliet Lima se retaron a llamar a la ex del protagonista de ‘Voltea pa'que te enamores’

Para echarle más leña al fuego, Arturo de los Ríos hizo una polémica llamada a Patricia Schwarzgruber para hacerle preguntas picantes sobre su expareja Jonathan Montenegro.

Durante una llamada grupal con Juliet Lima y Jonathan Montenegro, el actor demostró que no tiene miedo a nada al ser retado a llamar una de las ex de su amigo. Sin peros de por medio, tomó su celular y marcó a la actriz que sin saber de quién se trataba contestó.

Al principio Arturo no podía contener la risa, mientras que las otras dos estrellas de la actuación quedaban perplejos al escuchar la voz de la rubia.

¡Momento incómodo!

Durante la llamada a Patricia Schwarzgruber, Arturo de los Ríos le cuestionó si habría la posibilidad de una posible reconciliación en un futuro cercano con Jonathan Montenegro.

Tras un silencio incómodo agregó otra pregunta, dirigida a sus años de relación y qué tan “buen marido” fue el protagonista de ‘Voltea pa'que te enamores’.

Aunque el contacto telefónico fue breve, solo se escuchó decir a la “aló” para luego colgar sin decir nada más.

Conflicto de nunca acabar entre Jonathan Montenegro y Patricia Schwarzgruber

Aunque el conflicto entre Jonathan Montenegro y Patricia Schwarzgruber se originó tras su separación hace años atrás. Volvió a ser el centro de atención con la celebración de los 15 años de su hija Sophia.

El intérprete de Luis Fernando en la telenovela transmitida por Venevisión no fue invitado al festejo, perdiéndose el día más especial de su pequeña, al igual que otros momentos de suma importancia como reconocimientos y antiguos cumpleaños.

Durante este encontronazo por redes sociales intervinieron varios famosos, unos respaldaban a Montenegro mientras otros le extendía el apoyo a Patricia.

