LVBP: Herlis Rodríguez vuela hacia el liderato absoluto de este renglón ofensivo

La temporada 2025/26 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional ha sido, de momento, para el recuerdo. A falta de dos jornadas por disputarse, solamente dos equipos han sellado su clasificación al Round Robin, y no tenemos a ninguna divisa eliminada. Además de esta paridad, también ha sido una zafra con actuaciones individuales para recordar.

Uno de estos nombres propios que ha sabido brillar de gran manera es el de Herlis Rodríguez, experimentado jardinero de los Caribes de Anzoátegui, quien ha sabido ser una pieza vital para que el conjunto oriental se mantenga en la lucha por la postemporada. Con promedios de .285/.408/.489/.897, y con siete vuelacercas, ha sido una amenaza en la caja de bateo.

Pero además, Herlis Rodríguez también ha sido un auténtico peligro en las bases. Su porcentaje de embasado de .408 lo hace ser un jugador que constantemente está en circulación, y una vez que lo logra, su velocidad sale a relucir y a brillar con luz propia.

Herlis Rodríguez, líder en bases robadas

Y es que en efecto, a falta de solo dos compromisos para que culmine la ronda regular, Herlis Rodríguez se alza como el líder en bases robadas de la LVBP, con 17, cuatro más de las que acumula su más cercano perseguidor, el también experimentado jardinero Gorkys Hernández, de los Tigres de Aragua.

Este martes 23 de diciembre, Caribes cayó derrotado en un importante duelo ante Águilas del Zulia en Maracaibo, sin embargo, el toletero tachirense se las arregló para embasarse en par de ocasiones, y lograr su almohadilla estafada número 17 de la campaña. Esta es su máxima cantidad de bases robadas en una misma zafra, al superar las nueve que acumuló en tres ocasiones anteriores (24/25, 22/23 y 17/18). Sin duda, un jugador que sabe impactar el juego de muchas formas.