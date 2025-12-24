LVBP: Jackson Chourio sacó la casta de Grandes Ligas en triunfo vital de las Águilas

Suscríbete a nuestros canales

“Las estrellas son estrellas por una razón”, así reza el dicho. Y en un día como hoy, toma más significado luego de la extraordinaria jornada que tuvo el bigleaguer de los Cerveceros de Milwaukee, Jackson Chourio en el vital triunfo de las Águilas del Zulia 5 a 3 sobre los Caribes de Anzoátegui.

Chourio, quien hizo su debut esta temporada el pasado 18 de diciembre, acumulaba tres encuentros consecutivos pegando hit, acumulaba tres en sus primeros cuatro juegos, pero hoy, cuando los rapaces necesitaban ganar casi que por obligación, el marabino sacó la casta de MLB al ligar de 5-5 con cuadrangular y cuatro empujadas.

Jackson Chourio pegó su primer hit en el primer inning, un doble al jardín derecho. Posteriormente, anotó en carrera la primera del Zulia. En el segundo, conectó sencillo al derecho para impulsar la segunda rayita del compromiso.

En el tercer episodio, volvió a conectar un sencillo al derecho que produjo la tercera carrera de los rapaces. En el sexto, ligó otro hit al izquierdo. Y por último, en el octavo, con el juego empatado a tres carreras, el grandeliga sacó la bola por el jardín izquierdo para darle la ventaja a las Águilas 5 a 3 para terminar de llevarse una victoria vital en sus aspiraciones al Round Robin.

Jackon Chourio no conectaba jonrón en la LVBP desde el 4 de noviembre de 2023 ante los Tiburones de La Guaira, fue su cuarto estacazo en Venezuela.