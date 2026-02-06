Reporte oficial de Hinava: Conoce el ejemplar retirado que sacude la primera válida

Suscríbete a nuestros canales

En horas de la mañana de este viernes 06 de febrero, el Instituto Nacional de Hipódromo (INH por sus siglas) publicó a través de las plataformas digitales del Hipódromo Nacional de Valencia (Hinava) la información de un ejemplar retirado de la primera válida del juego del 5y6 nacional de la tercera reunión.

Ejemplar: R03 Hinava Datos Hípicos

Se trata de American White (número 5) pues estaba inscrito en la competencia que da inicio al 5y6 sabatino en una prueba especial para caballos de tres y más que no hayan ganado en los últimos seis meses.

Este tordillo de nueve años, contaba con la monta del jinete aprendiz José Daniel Calicho y la preparación de Juan Carlos Pérez Pérez para el Stud “Superman V”, al mismo tiempo se perfilaba como el tercer favorito para Gaceta Hípica.

El ejemplar nacido y criado en el Haras Oropal venia de participar el pasado 24 de enero del presente año donde arribó en la séptima casilla con la monta del jinete aprendiz Winder Véliz.

Motivo del Retiro: Hinava

De acuerdo con la información del INH publicada en su cuenta de redes sociales de Hinava, la razón del retiro de American White fue por presentar Inapetencia.

Con esta reciente baja, la cifra de retiros asciende a tres para la jornada sabatina. La cartelera en el Hipódromo de Valencia consta de ocho competencias, entre las que destaca la disputa de un evento clásico.