Ernesto Cortez se reencuentra con actor venezolano en Nueva York

Suscríbete a nuestros canales

Un fuerte abrazo y palabras de cariño fue lo que vivieron los venezolanos Ernesto Cortez y José Luis Useche. Ambos se reencontraron en Manhattan, Nueva York, donde no perdieron la oportunidad de retratarse en una bonita fotografía.

En la publicación compartida en Instagram se muestra como ambos disfrutaron de una deliciosa pizza, caminaron por las frías calles de Nueva York, subieron al metro, fueron a Broadway y recordaron los increíbles momentos que vivieron en Venezuela como actores.

Mensajes de cariño

Useche, destacó la excelente persona que es Ernesto, quien por muchos años realizó con éxito el programa “Qué Locura”.

“Aún recuerdo nuestros días de grabación por allá en los años noventa en el estudio 1 de Venevisión. Ernesto es un ser humano maravilloso, entrañable y con una energía positiva como pocos”, escribió.

En este sentido, dejó un mensaje de mucha emoción para el público ya que podría estar en algún momento unidos para una pieza teatral o en un proyecto ligado al humor.

“Pronto nos volveremos a reencontrar mi querido Ernesto, pero en muchos escenarios para deleitar de humor a nuestro público. Un gran abrazo en la distancia mi querido”, comentó.

Reacciones de amor

Como era de esperarse los mensajes de cariño no se hicieron esperar del público y de artistas como la Beba Rojas, Ivette Domínguez, Vicente Tepedino, entre otros.

Useche que trabajó en múltiples telenovelas venezolanas, se encuentra residenciado desde hace años en Nueva York, con su familia. Siempre recuerda el cariño y amor por el país que lo vio nacer y formarse como actor.