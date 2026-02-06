Savannah Guthrie devastada por la desaparición de su madre a los 84 años: Ofrece recompensa

Suscríbete a nuestros canales

Momentos de terror y dolor es lo que vive la periodista estadounidense Savannah Guthrie, por la desaparición de su madre Nancy. La presentadora realizó junto a su familia un video, pidiendo una pista que la señora de 84 años se encuentra con vida.

Detalles del caso

La conductora de “Today Show”, reveló hace días que su madre fue vista por última vez la noche del 31 de enero en su residencia ubicada en las cercanías de East Skyline Drive y North Campbell Avenue, Arizona.

Desde entonces su familia ha estado devastada por no encontrarla, ni conocer dónde está, solo pidiendo una pista.

En el clip la periodista aparece muy afligida en la compañía de sus hermanos mayores, Annie y Camron, mientras leían una carta, en la que escribieron que darán una recompensa de 50,000 dólares por información de su progenitora.

“Estamos dispuestos a hablar. Sin embargo, vivimos en un mundo en el que las voces y las imágenes se manipulan fácilmente. Necesitamos saber, sin lugar a dudas, que está viva y que ustedes la tienen”, expresaron.

Sin sospechosos

Las autoridades de Arizona que ya están en la búsqueda e investigando el caso, informaron que la señora es mentalmente ágil, pero tiene problemas para caminar y necesita medicación diaria para poder estar bien.

El alguacil del candado de Pima, Arizona, reveló que las primeras investigaciones arrojaron no tener un sospechoso en mira, ni cuántas personas podrían haber participado en el secuestro.

Misma, palabras ya había repetido Savannah, quien dijo no conocer motivos de qué alguien se llevará a su progenitora por algo en específico.

La familia tiene el apoyo del presidente Donald Trump, quien ha pedido a las agentes policías toda la fuerza posible para encontrar a la señora.