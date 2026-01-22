Muere el reconocido periodista Walter Martínez a los 84 años

Suscríbete a nuestros canales

Este 22 de enero, se informó sobre la muerte de Walter Martínez, importante periodista y analista geopolítico que marcó toda una era en la televisión a través de su programa Dossier en Venezolana de Televisión (VTV).

Por medio de su cuenta de X, el Ministro del Poder Poplar para la Comunicación e Información, Miguel Ángel Pérez Pilera despidió a Martínez destacando su labor en pantalla con los análisis de la realidad global.

“Walter consolidó un estilo único, fundamentado en el rigor académico y una capacidad excepcional para descifrar la geopolítica global. A través de su labor, acercó realidades distantes a los hogares venezolanos, permitiendo que la audiencia comprendiera los acontecimientos ‘en pleno desarrollo’ con una profundidad poco común en la televisión convencional”, escribió el ministro.

Además, en nombre de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez y el Gobierno Bolivariano, compartieron sus sentidas condolencias con sus seres queridos. Hasta ahora se desconocen las causas del fallecimiento de Walter Martínez a los 84 años.

¿Quién era Walter Martínez?

Walter Martínez destacó como periodista y corresponsal de guerra uruguayo que se nacionalizó venezolano tras residir en Caracas desde los años 60.

En su trabajo como corresponsal llegó a cubrir conflictos en países como Irak, Irán, El Salvador, Líbano, Nicaragua, Panamá, entre otros. Además, logró entrevistas con personajes históricos como la Madre Teresa de Calcuta.

Por muchos años estuvo al frente del programa ‘Dossier’ en VTV, donde ganó gran notoriedad en la televisión venezolano hasta salida del canal.