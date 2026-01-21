Servando y Florentino cancelan concierto por problemas migratorios

Suscríbete a nuestros canales

Las productoras Bets América 007 y VyA Producciones anunciaron la cancelación del concierto de Servando y Florentino en Argentina, pautado para el 25 de febrero en el Teatro Gran Rex.

A través de un comunicado anunciaron la noticia que por motivos de procesos migratorias y problemas de visado el evento no puede llevarse a cabo. Los encargados llegaron a este punto luego de “un análisis responsable del contexto actual”.

“Existen dificultades logísticas y administrativas vinculadas a procesos migratorios y de visados", destacaron en el texto. Además, aseguran que estos obstáculos "impiden garantizar el normal desarrollo del show en la fecha programada".

Por su parte, afirmaron que la medida no responde a incumplimiento de contrato ni responde a decisiones propias de Servando y Florentino.

Reprogramación imprevista

El concierto de los cantantes venezolanos estaba previsto para el 20 de noviembre de 2025. Sin embargo, fue reprogramado sin justificación para el 25 de febrero de 2026, generando una nueva expectativa entre los fanáticos que conservaron sus entradas.

Servando y Florentino iniciaron en 2025 su “¡Se buscan vivos o inmortales!” en Caracas, con un recorrido por todo el país, y pisando otras latitudes como Perú y Chile.

Por ahora, los criollos no se han pronunciado al respecto mientras los fanáticos esperan por la devolución del dinero de las entradas.