Las críticas que recibieron Servando y Florentino por su Free Cover

El pasado 3 de octubre de 2025, Servando y Florentino, estrenaron su tan esperada sesión de Free Cover Venezuela, la cual fue grabada en el mes de agosto de este año en La Scala Miami.

Desde el lanzamiento de este formato, los fans pedían a gritos a los hermanos Primera, tomando en cuenta el impacto que tienen dentro y fuera de Venezuela, pero, no fue hasta ahora que ambos decidieron regalarle a su público esta mágica grabación que duró 20 minutos.

Sin embargo, esta versión pasó rápidamente a ser de las más ansiadas a las más criticadas, por varios aspectos que a los fans no le agradaron y que ahora, han explotado las redes sociales, generando reacciones hasta en sus protagonistas y familiares.

Servando y Florentino como "carne de cañón"

Eran las 6 de la tarde del viernes 3 de octubre, cuando Free Cover publicó la sesión de los cantantes, y, aunque el público se disfrutó la propuesta de los Primera, hubo algunos aspectos que fueron duramente criticados.

Principalmente, los malos comentarios apuntan a la presencia de ‘Los Pikis’, un grupo de salsa erótica y animación integrado por Nando de la Gente, Ronald Borjas y Adelmo Gauna, quienes se sumaron a este espacio en el que Borjas cantó dos temas con Servando y Florentino.

Mensajes como: “Este era el free cover de la nostalgia, no de la marginalidad la intervención de Nando, totalmente fuera de lugar”, “Aquí para editar el free cover y sacar los pikis”, “Por Dios porque meter a los pikis con tantos temas icónicos” y “Amo a Nando y a ronald, pero creo que no debían estar ahí”, adornaron la caja de comentarios.

Asimismo, se les sumaron otros, en los que resaltan que, el exintegrante de Guaco ya ha tenido sus momentos en otros Free Cover y, era un momento netamente para disfrutar de todo lo que ofrecen los icónicos ex Salserín.

Pero, eso no fue todo. Entre la inconformidad de los seguidores también se le suma el tema del tiempo, pues, a su juicio, fue muy poco tiempo para lo que todos esperaban, aunque es de conocimiento público que, las sesiones anteriores de Free Cover han durado incluso menos tiempo.

“20 minutos de los cuales en el minuto 8:49 entraron los Pikis”, “De pana que estuvo malisimo este free cover, tanto esperar para nada”, “Muy corto para lo que tienen que ofrecer ellos”, “Exigimos parte 2 si van a haber invitados que sean ex salserines”, “No siento rumba en mi corazón después de esto”, opinaron otros usuarios.

Reacciones

Las primeras opiniones fueron las de los propios Servando y Florentino, quienes a través de su Instagram usaron las críticas para recordar la gira que está próxima a comenzar.

“Porque 20 minutos, ¡no son suficientes! Nos vemos pronto con nuestro show completo en vivo”, se lee en la descripción del video. Por su parte, Florentino defendió la idea de apoyarse entre venezolanos y que el tiempo de duración es adaptándose al formato del Free Cover.

Patricia Fernández, esposa de Servando, se sumó a la defensa de los artistas criollos: “Ellos están SALSA ERÓTICA, SALSA BRAVA, DE CAMIONETICA, por eso meten a @lospikis_ (...) acepten los cambios que ellos son los expertos, 35 años facturando sin perder jamás”.