Fórmula 1: Horarios del Gran Premio de Abu Dhabi y características del circuito

El Mundial de Fórmula 1 llega a su última carrera de la temporada, ya que este domingo 7 de diciembre se disputará en el circuito de Yas Marina, el Gran Premio de Abu Dhabi, que tendrá como principal emoción la definición del título de la máxima categoría del automovilismo entre tres pilotos.

Esta es la segunda vez en la historia que el tres o más pilotos definen el título en el GP de Abu Dhabi, la vez anterior fue en la temporada 2010, cuando Sebastian Vettel venciera a Fernando Alonso, Lewis Hamilton y Mark Webber para lograr su primera corona de cuatro.

Cómo llegan los tres aspirantes al título de la Fórmula 1

Lando Norris llega como el líder de la clasificación con 408 puntos y con su segunda oportunidad de ser campeón por primera vez, mientras que Max Verstappen (396), campeón defensor, es el escolta de la tabla y busca un récord de Michael Schumacher, mientras que Oscar Piastri (392), es el tercero en disputa y también busca su primera corona mundial.

Norris ha tenido su mejor temporada en la F1, ha logrado siete triunfos, 17 podios, seis pole position y seis vueltas rápidas. Ahora tiene la oportunidad de convertirse en el campeón número 11 de Gran Bretaña.

Norris es el que tiene las mayores posibilidades de lograr el campeonato, el inglés con llegar al podio neutralirá cualquier posibilidad de sus rivales, mientras que si no llega entre los tres primeros, solo necesita terminar por delante de Piastri y Verstappen.

Verstappen necesita llegar entre los tres primero, pero depende de los resultados que haga Norris. El piloto de Red Bull Racing de lograr el título también sumaría la remontada más grande de la historia e igualaría el récord de Michael Schumacher de cinco títulos seguidos, único en hacerlo.

Mientras que Piastri solo puede ganar o terminar segundo pero también depende de los resultados de otros dos pilotos. El australiano se convertiría en el tercer campeón de su país y, en el primer piloto en lograr los títulos de ls F3, F2 y F1.

Carácterísticas del circuito de Yas Marina

La Fórmula 1 ha disputado 16 grandes premios en el trazado de Yas Marina, el cual debutó en la categoría reina del automovilismo en la temporada 2009. Desde entonces se le han hecho varias modificaciones para convertirlo en un circuito más veloz y con una distancia total de 5.281 metros de recorrido, divididos en 16 curvas.

El piloto con más triunfos y pole position en el trazado abudabí es Lewis Hamilton con cinco en cada renglón, mientras que Max Verstappen impuso el récord de la pista con un tiempo de 1:22.109 segundos en el año 2021.

Horarios del Gran Premio

05 Diciembre - Práctica 1 - 05:30 am

05 Diciembre - Práctica 2 - 9:00 pm

06 Diciembre - Práctica 3 - 6:30 am

06 Diciembre - Pole Position - 10:00 pm

07 Diciembre - Gran Premio de Abu Dabi - 9:00 am

*Todos los horarios están ajustados a tiempo de Venezuela.