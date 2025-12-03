Stephany Abasali no se le queda callada a Jordi Martín y así responde

Suscríbete a nuestros canales

Con su llegada a Venezuela, Stephany Abasali organizó una rueda de prensa para conversar con los medios de comunicación venezolanos sobre su participación en el Miss Universo y aclarar algunas interrogantes, como lo afirmado por el periodista Jordi Martín y el por qué la venezolana no ganó el certamen de belleza.

En días recientes el colaborador de ‘El Gordo y La Flaca’ sentenció que la Miss Venezuela “por muy bien que lo hubiera hecho, nunca hubiera ganado” y todo quedaría en evidencia con el documental producido por HBO sobre el escándalo de fraude del certamen de belleza.

Además, Jordi Martin sacó a relucir la supuesta “indisciplina” que mantenía Stephany Abasali durante la concentración en Tailandia y que le pudo haber costado la octava corona para el país, a pesar de los halagos de sus seguidores por el esfuerzo que hacía a diario.

“Hay un motivo por el cual no has ganado y la palabra con la que se refieren a ti es ‘indisciplinada’”, sentenció el español Jordi Martín en sus polémicas declaraciones.

Stephany Abasali sin medias tinta contra Jordi Martin

Con toda la controversia y matices de opiniones sobre la edición 74 del concurso internacional, la Miss Venezuela 2024 y segunda finalista de Miss Universo hizo frente a las acusaciones del periodista.

Abasali se basó en la determinación que la caracterizó durante las dos semanas de estadía en Tailandia, donde no dormía, bajaba a tiempo en las actividades y tenía absoluto control de su preparación previa a cada evento.

En ocasiones, la reina de belleza mantenía contacto con sus seguidores por medio de live que dejaba comprobado su compromiso y disciplina por la banda de Venezuela.

“Con respecto a lo anunciado por Jordi. Venezuela entera me acompañó en el camino, donde presenciaron mis madrugadas. La disciplina es algo para mí un pilar para poder llegar a donde sea, porque sin esa constancia sin esa dedicación no estuviera aquí”, puntualizó la criolla.