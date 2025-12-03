¡Drama total! Rodrygo Goes supera este récord inédito del Real Madrid

Suscríbete a nuestros canales

La contundente victoria 0-3 del Real Madrid ante el Athletic Club en San Mamés estuvo empañada por un dato estadístico que enciende todas las alarmas sobre el rendimiento de Rodrygo Goes.

El delantero brasileño, que ingresó en el segundo tiempo del compromiso, acaba de superar una de las peores rachas sin gol en la historia reciente del club blanco, lo que ha provocado que la paciencia del madridismo comience a agotarse.

Rodrygo ha alcanzado la dolorosa cifra de 31 partidos consecutivos sin ver puerta, superando así el registro negativo que ostentaba su excompañero, Mariano Díaz.

Sequía histórica

Dicho récord refleja el momento crítico que atraviesa el joven atacante, quien, a pesar de seguir sumando minutos, no logra recuperar la confianza ni el olfato que lo hizo un jugador decisivo en el ataque merengue en temporadas anteriores.

La llegada de Kylian Mbappé durante la temporada pasada, relegó a Rodrygo a un rol secundario, pero lo más preocupante para la afición y la directiva es su incapacidad para capitalizar las oportunidades cuando está en el campo.

Contra el Bilbao volvió a mostrarse errático en la definición y dubitativo en el último tercio del campo, contrastando con la brillantez de su compatriota Vinicius Jr. y, por supuesto, la explosión goleadora de "Kiki".

Un futuro lejos de Valdebebas

Si bien Rodrygo Goes siempre fue considerado una pieza clave e incluso intransferible por la directiva blanca, esta situación de sequía prolongada parece haber cambiado radicalmente el panorama.

Fuentes cercanas al club indican que, de mantenerse esta dinámica negativa en su rendimiento, el futuro del brasileño estaría fuera de Valdebebas. La directiva del Real Madrid ya no lo considera un activo innegociable y, ante la necesidad de generar ingresos para futuras operaciones, se rumorea que ya están escuchando ofertas.

El parón navideño podría ser un punto de inflexión, pero de no haber un cambio drástico en 2026, el adiós del extremo podría ser una de las grandes noticias del próximo mercado de fichajes.